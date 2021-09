A7

Sagen wir es so: Dieser Kia polarisiert. Wie gut, dass es die Wissenschaft gibt, Stichwort ängstliche Tankanzeige. 50 Liter passen rein, aber schon zehn Liter vorher gibt der Kia Tank-Alarm. So auch letztens auf der, weit vor der Abfahrt Homberg/Efze. In Höhe der Raststätte piepst es: Reichweite laut Bordcomputer null. Na und? Weiterfahren, geht ja bergab. 15 Kilometer später, Tankanzeige eigentlich schon im Minus-Bereich, volltanken. Exakt 44 Liter gehen rein, also waren noch sechs drin.