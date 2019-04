E

r heißt Kia ProCeed und provoziert Contra. Nicht optisch. Da macht der koreanische Kombi mit den schicken Coupé-Anleihen alles richtig. So was gibt es in dieser Klasse sonst nur noch bei Mercedes als CLA Shooting Brake . Der startet im September 2019 bereits in zweiter Auflage. Deutlich darüber rangiert der Porsche Panamera Sport Turismo, der seit zwei Jahren um Aufmerksamkeit buhlt. Beide kommen ziemlich bis deutlich teurer als der Kia , den es als 1.4 T-GDI mit 140 PS ab 27.690 Euro gibt.