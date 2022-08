Beim Sportage kann sich schon die Basisversion (ab 28.450 Euro) sehen lassen: 1,6-Liter-Benziner, 150 PS, 250 Nm maximales Drehmoment, 189 km/h Höchstgeschwindigkeit und ein manuelles Sechsgang-Getriebe. Gute Werte für ein Alltags-SUV. Platzprobleme dürfte es dank des 562 bis 1751 Liter großen Kofferraums nicht geben.





Für Privatkunden wird es aber noch besser, denn die können aktuell dank eines attraktiven Leasing-Deals einen Großteil des Kaufpreises sparen. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Standard-Sportage aktuell für 199,71 Euro brutto im Leasing . Für diese monatliche Rate kann das SUV 48 Monate jeweils 10.000 Kilometer im Jahr gefahren werden.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wem vier Jahre Leasingdauer zu lang sind, der kann auch auf 36 Monate (204,62 Euro brutto) oder 24 Monate (210,89 Euro brutto) zurückgreifen. Die jährlichen Freikilometer lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen – eine Nachfrage beim Händler kann sich aber lohnen.

Zwei Jahre Kia Sportage für 6059 Euro fahren



Eine Anzahlung ist bei diesem Angebot zwar nicht nötig, dafür werden aber Bereitstellungskosten in Höhe von 998 Euro brutto fällig. Und so ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 6059,36 Euro brutto (24 mal 210,89 Euro plus 998 Euro).

Dafür erhalten Kunden einen Kia Sportage, der noch frei konfigurierbar ist – Lackierung, Innenausstattung und sonstige Features liegen in der Hand des Kunden. Serienmäßig kommt das SUV bereits mit einigen Highlights: Lederlenkrad, Apple CarPlay, Android Auto, Acht-Zoll-Display, Klimaanlage und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Ausstattungs-Tipp: "Emotion"-Paket für 990 Euro



AUTO BILD empfiehlt: Für einen Aufschlag von 990 Euro erhält man das "Emotion"-Paket und damit eine Zweizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung, Parksensoren vorne und hinten sowie ein beheizbares Lenkrad.