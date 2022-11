Die Laufzeit ist mit 42 Monaten angegeben. Auf Wunsch kann der Kia aber auch für 36 Monate (227,12 Euro) oder 48 Monate (212,53 Euro) geleast werden. Die Laufleistung ist allerdings mit gerade mal 5000 Kilometern pro Jahr angegeben, was für die meisten Kunden schlichtweg zu wenig sein dürfte. Kurioserweise kostet der Sportage mit 10.000 Freikilometern gerade mal 50 Cent mehr pro Monat – also 197,50 Euro. Die 10.000 Freikilometer pro Jahr sollten also selbst Wenigfahrer buchen.