Kia Sportage: Kaufberatung

D ie Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia Sportage ie Modellpflege oder das Facelift, wie es auf Neudeutsch heißt, kommt in der Regel auf ein Intervall von drei bis dreieinhalb Jahren. Beim Sportage hingegen sieht Kia die Sache etwas anders, denn die mittlerweile vierte Generation durfte sich bereits 2018 und damit schon nach zwei Jahren über erste technische und optische Aufwertungen freuen. Beim ohnehin schon eigenständigen Design aus der Feder von Peter Schreyer, verantwortlich für das Design bei Kia und Hyundai, sind die Änderungen moderat ausgefallen. Front- und Heckschürze wirken sportlicher und sorgen optisch für mehr Breite. Das gilt auch für die überarbeiteten Scheinwerfer , die sowohl vorn (bereits ab der Linie Spirit mit LED-Technik serienmäßig) als auch hinten über eine neue Leuchtengrafik verfügen. Dabei ersetzte Kia das über das Heck laufende Chromband durch eine schmale Lichtleiste. Im Innenraum müssen Sie noch genauer hinsehen, um den Feinschliff zu erkennen. Beispiel: Die Bedientasten für das Infotainment platziert Kia nicht mehr direkt am Bildschirm, sondern in einer Reihe darunter, Schalter und Tasten am ebenfalls aufgefrischten Lenkrad übernimmt der Sportage vom Ceed. Darüber hinaus hat sich nicht viel getan, es bestand auch keine Notwendigkeit dazu. Auch wenn das Interieur etwas mit Emotionen geizt, an den Materialien und der Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen.

Premiere für den Mildhybrid

Sportlich ambitionierte Fahrweise quittiert der Sportage in Kurven schnell mit Untersteuern. Modell 1.6 T-GDI 1.6 CRDi Motor/Hubraum R4-Turbo / 1591 cm3 R4-Turbo / 1598 cm3 Getriebe 6-Gang manuell 6-Gang manuell kW (PS) bei 1/min 130 (177) / 5500 100 (136) / 4000 Nm bei 1/min 265 / 1500-4500 320 / 2000-2250 Höchstgeschwindigkeit 205 km/h 180 km/h 0–100 km/h 9,2 s 11,2 s Verbrauch (ECE-Mix) 7,4 l S 4,8 l D Abgas CO2 • EU-Norm 170 g/km • Euro 6d-Temp 126 g/km • Euro 6d-Temp Ottopartikelfilter / SCR-Kat. 1) ja / – – / ja (AdBlue-Tank: 14 Liter) Grundpreis 27.490 Euro 28.490 Euro Wertung Bei flotter Fahrt fällt schnell auf, dass den 177 PS lediglich 1,6 Liter Hubraum zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es nichts zu beanstanden. Einwandfreier Diesel mit ausreichend Drehmoment für den alltäglichen Anspruch. Bei regelmäßigem Hängerbetrieb raten wir zu 185 PS. Ökotrend-Wertung 3 3 Deutlich spannender fallen die Änderungen am Antrieb aus. Kia setzt im Sportage erstmals auf die Mildhybridtechnik. Statt Lichtmaschine und Anlasser sorgen ein Startergenerator, ein Gleichspannungswandler und eine Lithium Ionen-Batterie für Unterstützung. Mit dem System verspricht Kia geringeren Verbrauch sowie niedrigere CO2-Emissionen. Aktuell findet sich die Mildhybridtechnologie nur im 185-PS-Diesel; für die Benziner soll die Umrüstung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Preislich startet die umweltbewusste "Eco-Dynamics"-Variante bei 33.490 Euro in Verbindung mit der Linie Vision. Darüber bietet Kia die Linien Spirit (ab 38.490 Euro), GT Line (ab 39.690 Euro) und Platinum ab 45.490 Euro an. An konventionellen Antrieben stehen zwei 1,6 Liter große Vierzylinder Benziner mit 132 oder 177 PS zur Wahl, wobei wir hier bedingungslos das stärkere Turboaggregat (ab 27.490 Euro) empfehlen. Bei den Selbstzündern ersetzt ein 1,6-Liter-Vierzylinder mit 116 oder 136 PS (unser Tipp) das Exemplar mit 1,7 Litern. Darüber rangiert der bereits erwähnte Mildhybrid mit 2,0 Litern und 185 PS, der mit Sechsgang-Handschaltung oder Achtstufen-Wandlerautomatik und stets mit Allradantrieb vom Band läuft. Die übrigen allradgetriebenen Varianten (136-PS-Diesel und 177-PS-Benziner) kommen wahlweise mit Handschaltung oder Siebengang-Doppelkupplungsautomatik. Noch eine Information zum Thema Abgas: Alle Motoren erfüllen die Norm Euro 6d-Temp, bei den Benzinern unterstützt von einem Ottopartikelfilter, die Diesel hievt ein SCR-Katalysator mit Ad Blue auf das Niveau der aktuellen Abgasnorm.

Überblick: Alles News und Tests zum Kia Sportage

Bei der Ausstattung gilt: Ganz oder gar nicht