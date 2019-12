Platzvorteil: Der etwas längere Sportage ist in Reihe zwei bequemer als der XCeed.

Vorn finden wirals im Sportage, die moderatedürfte den meisten Normalos besser passen als dieim SUV-Kollegen. Im Cockpit bleiben die Unterschiede gering. Der Monitor im XCeed fällt mit 10,25 zu 8,0 Zoll etwas größer aus, die Bedienung gelingt aber in beiden Fällen ohne Probleme. Erst in der zweiten Reihe kann der Sportage den Vorteil des aufrechten SUV-Formats ausspielen. Auch wenn der XCeed längere Strecken zu viert nicht unmöglich macht, lümmeln Erwachsene lieber im SUV . Ein Vorteil, den wir aber nicht überbewerten wollen. Denn wir erinnern uns: Im Schnitt sitzen rund 1,5 Personen in deutschen Autos. Ebenfalls zu verschmerzen: Ins Sportage-Heck passtals in den XCeed. Erstaunlich: Ein Anhänger am XCeed darf 100 Kilogramm schwerer sein als am Sportage.