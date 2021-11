Noch vor wenigen Jahren zählten SUVs als gezähmte Geländewagen, die vielleicht nicht mehr mit Leiterrahmen und Starrachsen vorfahren, dafür aber noch mit viel Bodenfreiheit, jeder Menge Kofferraumvolumen und Allradantrieb . Attribute, die heutzutage keine Rolle mehr spielen. Denn in den letzten Jahren ging der Trend auf dem Markt zu immer kompakteren SUV- und Crossover-Modellen. Ein Beispiel hierfür ist der Kia Stonic . Und wie die Konkurrenz Seat Arona VW T-Cross und Opel Crossland ist der Stonic vor allem ein Fahrzeug für die Stadt. Allrad und all zu üppige Abmessungen wären da eher Fehl am Platz. Viel mehr stehen Dinge wie effiziente Motoren und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Fokus. Und mit beidem kann Kia dienen. Vor allem vom Stonic 1.0 T-GDI mit 120 PS und 48-Volt-Mildhybridsystem verspricht sich Kia selbst und seinen Kunden angenehme Verbrauchswerte bei alltagstauglichen Fahrwerten. In puncto Preis gibt es eigentlich auch nicht viel zu Meckern, immerhin startet der Kia Stonic bei gerade einmal 16.650 Euro. Wahrlich nicht viel Geld für einen Neuwagen. Doch es geht noch günstiger.(Stand: 14. November 2021).