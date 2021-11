Noch vor wenigen Jahren zählten SUVs als gezähmte Geländewagen, die vielleicht nicht mehr mit Leiterrahmen und Starrachsen vorfahren, dafür aber noch mit viel Bodenfreiheit, jeder Menge Kofferraumvolumen und Allradantrieb . Attribute, die heutzutage keine Rolle mehr spielen. Denn in den letzten Jahren ging der Trend auf dem Markt zu immer kompakteren SUV- und Crossover-Modellen. Ein Beispiel hierfür ist der Kia Stonic . Und wie die Konkurrenz Seat Arona VW T-Cross und Opel Crossland ist der Stonic vor allem ein Fahrzeug für die Stadt. Allrad und all zu üppige Abmessungen wären da eher Fehl am Platz.