Erst beimwird spürbar, dass der Motor ausgeht und die Kupplung ein Eigenleben führt. Der technische Kniff, der diesemtatsächlichermöglicht, besteht aus einer elektronischen Kupplung ohne direkte hydraulische Verbindung zwischen Pedal und Kupplung (Shift by Wire). Damit wird die. Beim Gaszurücknehmen öffnet sie sich, der Motor schaltet sich aus – wie eine Start-Stopp-Automatik, eben nur für höheres Tempo. Das Auto rollt dannund mitvor sich hin. Segeln nennt man das – und es war bis jetzt Automatikautos vorbehalten. Tritt der Fahrer aufs Gas- oder Bremspedal, wirft derden Motor wieder an, und die Steuerung schließt die Kupplung. Stimmt der gewählte Gang nicht so ganz, passt die Elektronik die Motordrehzahl an.

Einkuppeln mit "falschem" Gang pariert das System mit einem Warnton und Anpassung der Motordrehzahl.

Beimahnt ein lautes "Ping!" den Fahrer zum Schalten, die Steuerung startet aber schon mal vorsorglich den Motor und lässt die Kupplung geöffnet. Das funktioniert im, bis 125 km/h. Die Kombination von(der Startergenerator schiebt mit an) und Schaltgetriebe mitist eine Weltneuheit. Die Steuerung hat das Rüsselsheimer Entwicklungszentrum der Koreaner ausgearbeitet, die Hardware stammt vom Zulieferer Valeo. Spritsparende Mildhybridtechnik mit Startergenerator, das gab es zuvor nicht zusammen mit. Die Kupplung fühlt sich nicht etwa synthetisch an, sondern wie gewohnt. Den XCeed in ein paar Jahren als Gebrauchtwagen zu prüfen, dürfte dasnicht gerade erleichtern: Wenn die Kupplung verschlissen ist, merkt man's nicht am Pedalgefühl. Sie fühlt sich immer gleich an, ihr Druckpunkt wandert nicht.