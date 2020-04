Kia XCeed: Kaufberatung

D as Sprichwort "Satz mit X, das war wohl nix!" kennen wir sicher alle. Vor vielen Jahren hätte das auch für die Gattung des neuesten Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia XCeed as Sprichwort "Satz mit X, das war wohl nix!" kennen wir sicher alle. Vor vielen Jahren hätte das auch für die Gattung des neuesten Kia gelten können, dabei sind die Südkoreaner keineswegs Vorreiter beim Thema SUV-Coupé . Zahlreiche Hersteller mischen seit Jahren in dieser Klasse mit. Und so betritt jetzt auch Kia mit dem XCeed das Feld, um Audi Q3 Sportback, BMW X2, Mazda CX-30, oder Toyota C-HR Paroli zu bieten. Ein nicht unerheblicher, aber in Anbetracht des Einsatzgebietes kaum ausschlaggebender Faktor: Der XCeed basiert auf dem Kompaktmodell Ceed, kommt daher stets ohne Allradantrieb . Ausschlusskriterium? Dann gehen Sie gleich weiter zum Sportage, der mit Allrad noch knapp unter 30.000 Euro startet.

Ordentliche Auswahl im Motoren-Regal

Kia XCeed (2019): Test - Kompakt-SUV - Infos Erste Fahrt im "Gelände-Ceed" Zur Videoseite In puncto Antriebe umfasst die Motorenpalette drei Benziner mit einer Leistungsspanne von 120 über 140 bis 204 PS und zwei Diesel mit 116 oder 136 PS. Für dieses Segment ist damit genügend Auswahl geboten. Unsere Empfehlungen lauten 140 Benziner- beziehungsweise 136 Diesel-PS. Der knappe halbe Liter mehr Hubraum im Vergleich zum Basisbenziner verhilft der 140-PS-Version zu spürbar mehr Durchzug und Antrittsstärke. Der Turbobenziner ist drehfreudig und verbraucht nur unwesentlich mehr als die Basis. Der stärkere Diesel kostet zwar 3000 Euro mehr als das 116-PS-Pendant, bietet neben identisch angenehmer Laufruhe aber den gleichen Verbrauch . Mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (1600 Euro) gibt es zusätzliche 40 Nm Drehmoment. Die Automatik wirkt stellenweise etwas unsicher, weiß gerade bei sportlicher Fahrweise nicht immer, welchen Gang sie ansteuern soll. Wer es dagegen gelassen angehen lässt, den belohnt die Technik mit auf den Punkt genauen und kaum spürbaren Gangwechseln. Der Handschalter lässt sich präzise auf kurzen Wegen durch die Gassen führen. Das Fahrwerk ist tendenziell eher straff abgestimmt, ohne dabei den Komfortaspekt zu vernachlässigen.

Die Linie Spirit bringt alles mit, was wichtig ist

Klassisches Kia-Interieur mit tadelloser Anordnung. Verarbeitung und Material gehen völllig in Ordnung, die Farb-Akzente kommen erst mit der Launch Edition. Ausstattungsseitig setzt Kia auf fünf Linien. Unsere Empfehlung: Spirit. Für 26.390 Euro bekommen Sie alles, was es für den Alltag so braucht: Adaptivtempomat, Sitz- und Lenkradheizung, Rückfahrkamera, digitalen Radioempfang, Klimaautomatik, Smartphone-Anbindung sowie Scheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technik. Die darüber liegenden Linien Launch Edition (31.390 Euro) und Platinum (33.640 Euro) bieten neben allerlei optischem Zierrat noch reichlich fahraktive Assistenz wie beispielsweise einen Einparkassistenten, einen Spurwechselassistenten oder Querverkehrswarner. Die Krux: Für die beiden unteren Ausstattungslinien Edition 7 und Vision sind diese sicherheitsrelevanten Systeme gar nicht erhältlich. Es soll ja Leute geben, die die elektronische Unterstützung sehr schätzen, auf der anderen Seite aber keinen schwarzen Dachhimmel oder Alu-Sportpedale brauchen. Davon abgesehen sind die Pakete jedoch größtenteils gut geschnürt, aber so langsam dürften sich die Koreaner hier stärker an der deutschen Konkurrenz orientieren und mehr Spielraum bei der Individualisierung anbieten. Für die von uns empfohlene Linie Spirit offeriert Kia glücklicherweise noch das 1590 Euro teure Xclusive-Paket. Neben den zuvor angesprochenen Assistenzsystemen umfasst es noch den schlüssellosen Zugang, eine elektrische Heckklappe sowie beheizbare Rücksitze.

Der Kofferraum bietet 30 Liter mehr als im Ceed