I nsgesamt 31 nsgesamt 31 Kindersitze für verschiedene Altersklassen haben der ADAC und Stiftung Warentest in ihrem gemeinsam durchgeführten Kindersitz-Test 2019 unter die Lupe genommen. Alle getesteten Modelle wurden auf ihre Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und den Schadstoffgehalt hin untersucht. 23 Kindersitze wurden mit "gut" bewertet, ein Sitz mit "sehr gut", zwei Sitze sind mangelhaft. Die beste Note erhielt die Babywanne Maxi-Cosi Jade + 3wayFix, die vor allem in der Kategorie "Sicherheit" punktete.

"Mangelhaft" für Kindersitz von Maxi-Cosi

Mit "mangelhaft" bewertet wurden die Babyschale Oasys i-Size Bebecare von Chicco und der Kindersitz Maxi-Cosi TobiFix. Beim Chicco-Sitz riss beim Frontalaufpralltest das Gurtschloss aus der Babyschale, sodass der Dummy herausgeschleudert wurde. Beim TobiFix von Maxi-Cosi führte der Schadstoffgehalt zur Abwertung: Der Bezugsstoff des Kindersitzes enthält das Flammschutzmittel TCPP in zu hoher Konzentration.

Qualität hängt nicht immer vom Preis ab

Der ADAC stellt fest, dass Kindersitze immer teurer werden. So sei der Großteil der jetzt getesteten Kindersitze nicht unter 200 Euro zu erhalten. Die teuersten Sitze kosteten sogar mehr als 500 Euro. Ein hoher Preis müsse dabei nicht zwangsläufig eine hohe Qualität bedeuten. So gehört etwa der im Test durchgefallene Oasys i-Size von Chicco mit 400 Euro zu den teuersten Sitzen seiner Klasse. Andere Kindersitze, die im Test mit "gut" bewertet wurden, seien dagegen schon für unter 100 Euro zu haben. So zum Beispiel der Nania Beone SP oder der Britax Römer Adventure.