Auch 2020 hat der ADAC wieder Kindersitze getestet. 26 Modelle für verschiedene Altersgruppen mussten sich dabei den Prüfern des Automobilclubs stellen. Die große Überraschung: Keines der getesteten Modelle schnitt mit der Note "mangelhaft" ab. Zudem wurde lediglich ein "ausreichend" vergeben. Und zwar an den Osann Flux Plus, der mit seinem Preis von nur 75 Euro gleichzeitig auch das günstigste Produkt im Kindersitz-Test war. Er überzeugte zwar bei der Schadstoff-Prüfung, die in den vergangenen Tests oftmals der Grund für eine schlechte Note war, zeigte aber Defizite in Sachen Bedienung und Sicherheit.

Kindersitze bei Amazon Maxi-Cosi Coral i-size (Babyschale) ADAC-Testurteil: 1,9 Preis*: 299,00 Euro Joie i-Snug (Babyschale) ADAC-Testurteil: 2,0 Preis*: 99,95 Euro CBX Yari (4 bis 12 Jahre) ADAC-Testurteil: 2,1 Preis*: 139,95 Euro Maxi-Cosi Kore (4 bis 12 Jahre) ADAC-Testurteil: 2,1 Preis*: 135,99 Euro Joie i-Venture (bis ca.4 Jahre) ADAC-Testurteil: 2,4 Preis*: 159,90 Euro CBX Xelo (1 bis 12 Jahre) ADAC-Testurteil: 2,4 Preis*: 169,95 Euro *Preise: Stand 26.05.2020 *Preise: Stand 26.05.2020

ADAC-Test 2020 mit vielen guten Kindersitzen

Der Großteil der getesteten Kindersitze bekam die zweitbeste Testnote verliehen, insgesamt 18 Modelle erhielten die Note "gut". Weitere sechs Sitze bekamen die Note "befriedigend". Darunter auch die Sitze "Chicco Fold & Go i-Size" und "Mifold Hifold Fit and Fold Booster", die faltbar sind und dadurch besonders einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern sind. Sie eignen sich dadurch vor allem für den Einsatz in Carsharing- und Mietautos. Beide Sitze sind jedoch erst für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Testsieger erhält Note "sehr gut"

Testsieger des ADAC Kindersitz-Tests wurde der "Silver Cross Dream + Dream i-Size Base". Die Babyschale bekam als einziger Testkandidat die Note "sehr gut". Besonders positiv fiel der Testsieger bei den Der. Besonders positiv fiel der Testsieger bei den Crashtests durch das geringe Verletzungsrisiko auf. Auch die einfache Bedienung, die gute Ergonomie und die geringe Schadstoffbelastung tragen zum sehr guten Testergebnis bei. Mit seinem Preis von knapp 500 Euro (inkl. Basis) gehört er allerdings auch zu den teuersten Sitzen im Test. Darüber rangieren nur noch der "Besafe iZi Twist B" (700 Euro, "gut"), der "Besafe iZi Twist" (600 Euro, "gut") und der "Maxi-Cosi Coral + Family Fix3" (520 Euro, "gut").

