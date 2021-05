Der Kindersitz Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size Base versagte beim Crashtest: Die Babyschale löste sich beim Frontalaufprall von der Basis. Im Ernstfall wäre das fatal, daher wurde die Babyschale auf "mangelhaft" abgewertet. Der ADAC weist jedoch darauf hin, dass es sich beim Kindersitz-Test um einen europäischen Gemeinschaftstest mehrerer Automobilclubs und Testinstitute handelt, der betreffende Sitz sei in Italien eingekauft worden und laut Hersteller in Deutschland nicht erhältlich. Wer dennoch diesen Sitz im Auto hat, kann über den Hersteller eine nachgebesserte Isofix -Basis anfordern.

Die übrigen. Beim Besafe iZi Go Modular X1 i-Size (mit und ohne iZi Modular i-Size Base) und dem Swandoo Marie 2 fand der ADAC Naphtalin, dem eine krebserregende Wirkung nachgesagt wird. Beim Osann Oreo 360 wurde der Weichmacher DPHP gefunden, der sich ungünstig auf Schilddrüsenfunktion und Hormonhaushalt der Kinder auswirken soll. Osann (Tausch der schadstoffhaltigen Schulterpolster) und Swandoo (Tausch der belasteten Sitzbezüge) bieten eine Nachbesserung an.

Die besten Testergebnisse erreichten Babyschalen: Gleich vier Modelle konnten sich ein "gut" mit der Note 1,7 sichern: Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base, Maxi-Cosi Tinca + Tinca Base, Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size base, Silver Cross Simplicity Plus + Simplifix Isofix base, Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base. Mit "gut" (1,8) wurden auch die Sitze Cybex Solution S i-Fix und Joie i-Traver bewertet, die für Kinder ab ca. vier Jahren geeignet sind.