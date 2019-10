Genau genommen handelt es sich bei der Sitzerhöhung um eine Sitzschale, die dafür sorgen soll, dass das kleine Kind der Körpergröße eines Erwachsenen näherkommt, sodass der Dreipunktgurt des Fahrzeugs verwendet werden kann. Doch anders als beim "richtigen" Kindersitz ist der Oberkörper des Kindes gänzlich ungeschützt: Es gibt weder Kopfstütze noch Rückenlehne, geschweige denn einen Seitenaufprallschutz – bei einem Seitenaufprall knallt Ihr Kind ungeschützt gegen die Scheibe. Ein Kindersitz mit Rücken- und Seitenteilen würde die Energie des Aufpralls teilweise absorbieren und die Folgen für Ihr Kind abmildern. Ein weiter Kritikpunkt an der Sitzerhöhung: Die Gurtführung ist oft nicht ausreichend. Im Oberkörperbereich gibt es meist gar keine Gurtführung – der Gurt verläuft dadurch in den meisten Fällen falsch und schneidet am Hals ein. Und leider gibt es auf dem Markt auch immer noch Sitzerhöhungen, die darüber hinaus keine Beckengurtführung bieten. Hier rutscht der Gurt bei einem Aufprall in den empfindlichen Bauchbereich Ihres Kindes hoch und kann zu schweren inneren Verletzungen führen.

Haben Sie die Wahl, greifen Sie lieber auf einen Kindersitz mit Rückenteil der Gruppe 2/3 zurück. Doch es gibt Situationen im Alltag, da kommt man nicht um die Sitzerhöhung herum. Zum Beispiel, wenn ein fremdes Kind im Auto mitfährt, oder die Rückenlehne des Kindersitzes mit ihren Seitenwangen schlicht zu eng für das Kind geworden ist. In solchen Fällen gilt die Devise: Lieber eine Sitzerhöhung nutzen, als ganz auf den Kindersitz zu verzichten. Damit aber auch die Sitzerhöhung Ihrem Kind so viel Schutz wie möglich bietet, sollten Sie auf folgendes achten:

Die Sitzschale sollte aus Kunststoff sein. Es gibt viele Sitzerhöhungen aus Styropor, die zwar besonders leicht und günstig sind, aber weniger widerstandsfähig. Bei einem Unfall wirken starke Kräfte, denen Kunststoff in der Regel besser standhalten kann.Was viele Eltern für Armlehnen zum Komfort des Kindes halten, sind in Wahrheit Hörnchen für die Beckengurtführung. Unter ihnen muss der Sicherheitsgurt entlanggeführt werden, damit er nicht in den Bauch einschneidet.Im Idealfall ist an der Sitzschale auch eine Schlaufe befestigt, über die sich die Gurtführung an der Schulter Ihres Kindes anpassen lässt.Idealerweise ist die Sitzschale vorne etwas höher bzw. dicker als hinten, sodass eine leichte Neigung der Sitzfläche entsteht. Dadurch sitzt das Kind tief im Sitz, bleibt mit dem Rücken nah an der Lehne und rutscht nicht nach vorne.Haben Sie Isofix-Ankerpunkte im Auto, kaufen Sie auch eine Sitzerhöhung mit Isofix. So sitzt sie auch unbenutzt immer fest und schleudert bei einem Aufprall nicht durch das Auto.Die Sitzerhöhung sollte für Ihr Kind natürlich auch bequem sein. Also achten Sie auf eine breite Beinauflagefläche und eine bequeme Polsterung. Am besten vorab einmal Probesitzen.