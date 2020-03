ein, das ist kein Zahldreher!Neben dem brandneuen Gemera hat der schwedische Hypersportwagen-Hersteller in Genf (ja, Koenigsegg hat seine neuen Modelle trotz Absage des Autosalons in den Messehallen gezeigt) auch den neuen Jesko Absolut präsentiert – den schnellsten Koenigsegg aller Zeiten!

Deutliche Unterschiede am Heck: links der Jesko Absolut und rechts der normale Jesko mit XXL-Spoiler.

2019 hat Koenigsegg in Genf mit dem Jesko ein völlig neues Modell gezeigt. Benannt ist der 1600 PS starke Hypersportwagen nach dem Vater des Firmengründers Christian von Koenigsegg.Die Kraft wird mittels eines speziellen Neungang-LST-Getriebes (LST steht für Light Speed Transmission) nur an die Hinterräder abgegeben. Der Clou: Das Getriebe kann ohne Verzögerung mehrere Gänge auf einmal zurückschalten, wobei einzelne Fahrstufen übersprungen werden. Der 1320 Kilo leichte Jesko ist für die Rennstrecke konzipiert und das sieht man im – vor allem durch den mächtigen Heckspoiler – auch an.