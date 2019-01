(reu/cj) Die offizielle Bestätigung fehlt noch, aber es steht so gut wie fest: Mercedes und BMW fahren in Sachen New Mobility gemeinsam in die Zukunft. Wie WELT berichtete, gründen die beiden deutschen Autobauer zum 1. Februar 2019 ein Gemeinschaftsunternehmen, um darin Mobilitätsdienste wie Car2Go DriveNow oder MyTaxi zu bündeln. Sein Name: Jurbey, eine Ableitung von "young urban journey ". Beide Seiten sind dem Bericht zufolge jeweils zur Hälfte mit je 500 Millionen Euro beteiligt. Von den geplanten 3000 Mitarbeitern sollen 500 am Hauptsitz in Berlin tätig sein, also nicht im Schatten der Konzentralen Stuttgart und München.