Das Highlight sind aber fraglos die gigantischen Räder. Die 22-Zoll-Felgen in der Dimension 245/30 R22 sehen auf dem nur 3,74 Meter kurzen Lada so riesig aus, dass man denken könnte, hier hätte jemand mit Photoshop nachgeholfen. Um die Felgen wenigstens ansatzweise in den Radhäusern unterzubekommen, wurden die Ausschnitte massiv vergrößert und zusätzlich Plastik-Verbreiterungen montiert. Trotzdem stehen die XXL-Räder noch über, was dem deutschen TÜV sicherlich nicht gefallen würde.