Der Zweiliter-Diesel (N47) stammt von BMW und wurde durch Chiptuning auf 250 PS und 500 Nm gepusht. ©youtube/PrivetTachka

Der Niva ist quasi ein Frankenstein-BMW. Die Tuner haben sich beim gesamten Portfolio der Münchner bedient. So stammt die gesamte(E61) und wurde mit Federn eines M5 modifiziert. Die Bremse an der Hinterachse wurde ebenfalls vom 5er übernommen. An der Vorderachse ist aktuell noch die winzig wirkende Serien-Bremsanlage verbaut, doch auch die soll noch angepasst werden. Die Vorderachse wurde ebenfalls überarbeitet und mit BMW-Querlenkern verfeinert. Das Highlight versteckt sich allerdings unter der Haube. Da, wo sonst der 1,7-Liter-Benziner mit 83 PS unter einem Reserverad zuverlässig seinen Dienst verrichtet, sitzt jetzt ein. Der Vierzylinder (N47) ist in Leistungsstufen von 116 PS bis 218 PS zu haben und kam in einer Vielzahl von BMW-Modellen zum Einsatz.