Stets wird in Deutschland die Bedeutung der öffentlichen Ladesäulen für den Ausbau der Elektromobilität betont. Aber ist die Lade-Infrastruktur wirklich so wichtig?

Beim Thema Elektroauto geht es nach wie vor um das Henne-Ei-Prinzip: Ohne ausreichend viele Ladesäulen kaufen viele Menschen keines, und ohne eine genügend große Zahl von E-Autos lohnt es sich für die meisten Betreiber nicht, Ladesäulen aufzustellen. Aber ist die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte wirklich so wichtig? "Wer die aktuellen Diskussionen um den Ausbau der E-Auto-Ladeinfrastruktur verfolgt, könnte den Eindruck gewinnen, dass der Erfolg der E-Mobilität allein an der Anzahl der öffentlichen Ladesäulen hängt. Aber das ist ein Trugschluss", sagt Berylls-Analyst Andreas Radics. Berylls hat für fünf wichtige europäische Märkte das Verhältnis zwischen der Anzahl zugelassener E-Autos und öffentlichen Ladesäulen analysiert. Mit 9,2 Electric Vehicles (EVs), die sich eine Ladesäule teilen müssen, liegt Deutschland in dieser Übersicht nur im Mittelfeld. In Frankreich, vor allem aber in den Niederlanden entfallen weniger E-Autos auf die vorhandenen Ladepunkte. In Großbritannien und Norwegen zeige sich jedoch, dass der Erfolg der EVs nicht proportional mit der Zahl der für die Allgemeinheit zugänglichen Ladesäulen steigt.

Norwegen: Elektro-Boom trotz Wartezeiten

Vorzeige-Elektroland Norwegen sind mittlerweile rund 440.000 E-Fahrzeuge zugelassen. Deutschland liegt mit etwas mehr als 400.000 knapp dahinter – Tendenz stark steigend. In Norwegen kommen aber nicht rund neun Autos auf jede Netz öffentlicher Ladepunkte ist in dem skandinavischen Staat nicht nur dünner, sondern viel stärker ausgelastet. Und trotz vermehrter Wartezeiten an den Ladesäulen hält der Elektro-Boom an. Im kleinensind mittlerweile rundzugelassen. Deutschland liegt mit etwas mehr als 400.000 knapp dahinter – Tendenz stark steigend. In Norwegen kommen aber nicht rund neun Autos auf jede Ladesäule , sondern 23. Dasist in dem skandinavischen Staat nicht nur, sondern viel. Und trotz vermehrter Wartezeiten an den Ladesäulen hält deran.

Privilegien für E-Autos sind mit entscheidend

Gebührenfreies Parken und Fahren ist für die Entwicklung der E-Mobilität enorm wichtig. ©DPA nicht die Infrastruktur allein, die die Elektromobilität attraktiv macht. Vor allem in Norwegen, wo bereits viele Haushalte über eine private Förderung und Bevorzugung der E-Autos eine Verkehrswende nicht umsetzbar ist. City- oder Brückenmaut, Gebühren für Fähren oder öffentliches grünen Strom setzt und die dort fahrenden E-Autos zumindest im Betrieb CO2-neutral sind", so Radics. Es ist, die diemacht. Vor allem in Norwegen, wo bereits viele Haushalte über eine private Lademöglichkeit verfügen, hat die öffentliche Hand früh erkannt, dass ohne massiveeine Verkehrswende nicht umsetzbar ist. City- oder Brückenmaut, Gebühren für Fähren oder öffentliches Parken entfallen weitgehend. Bei der Anschaffung wird auf die Kauf- und Mehrwertsteuer verzichtet, in Oslo dürfen Taxi- und Busspuren mitgenutzt werden – noch. "Dazu kommt, dass Norwegen mittlerweile nahezu komplett aufsetzt und die dort fahrenden E-Autos zumindest im Betriebsind", so Radics.

München, Hamburg und Berlin weit vorn