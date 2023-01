Bleibt die Frage, wie der Supersportler heißen wird. Zuletzt streute sich auf dem Kanal von Supercar Blondie das Gerücht, sein Nachfolger könnte auf den Namen "Tormenta" hören. Wie bei Lamborghini üblich, stammt der Name aus dem Spanischen und bedeutet übersetzt "Gewitter" – Was als Anspielung auf das Zusammenspiel zwischen donnerndem V12 und Elektromotor durchaus realistisch scheint. Und der Preis? Der dürfte zum Marktstart wohl bei rund 350.000 Euro in der Basis liegen.