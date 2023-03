Für alle Lambo-Fans besonders wichtig: Auch der Neue behält den frei saugenden V12, allerdings werden ihm in Summe drei Elektromotoren beiseitegestellt – der LB744 wird also ein Plug-in-Hybrid. Die Italiener sprechen allerdings nicht von einem PHEV, sondern von einem HPEV, einem sogenannten High Performance Electric Vehicle.

Aber schauen wir uns zuerst das Herzstück an, den 6,5-Liter-V12-Motor. Er ist der leichteste und stärkste V12, den Lamborghini je produziert hat. Mit 218 Kilogramm ist er 17 Kilo leichter als der Motor des Aventador. Gleichzeitig konnte die Leistung von 780 PS und 720 Nm (Aventador Ultimae) auf 825 PS und 725 Nm gesteigert werden, was einer Literleistung von 128 PS entspricht. Und als ob das nicht schon beeindruckend genug wäre, haben die Ingenieure das Drehzahllimit kurzerhand von 8700 auf 9500 U/min angehoben, was wiederum für einen noch emotionaleren Klang sorgen soll, denn der Sound ist ja schließlich die Parade-Disziplin von Lamborghini.

Lambo verspricht über 1000 PS Systemleistung



Doch der V12 bekommt im Nachfolger des Aventador noch Unterstützung: An der Vorderachse sitzen zwei Elektromotoren mit jeweils 110 kW, die die Vorderräder antreiben, der LB744 besitzt also eine elektrische Vorderachse. Die Systemleistung geben die Italiener schlicht mit "über 1000 PS" an, was ein gewaltiger Schritt zum Vorgänger ist.