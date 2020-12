Hier fährt der 26-jährige Mendy sein exklusives Schätzchen noch durch Frankreich. ©Youtube/G-E SUPERCARS

Mendy kaufte den 350.000-Euro-Lamborghini in Frankreich und fuhr ihn im November 2020 nach Großbritannien. Was er offenbar nicht wusste:Das fand auch die britische Polizei heraus, die den Premier-League-Star von Manchester City in Cheshire südlich von Liverpool stoppte.Also wurde der Spezial-Lambo kurzerhand beschlagnahmt. In der Regel hat der Besitzer 14 Tage Zeit, um die geforderten Dokumente vorzulegen. AndernfallsStand 4. Dezember 2020 seien seit der Beschlagnahmung laut The Sun aber bereits drei Wochen verstrichen. Will Mendy sein italienisches Schätzchen wiederhaben, sollte er also schleunigst handeln., einen exklusiven SVJ dürfte er aber dennoch nicht verlieren wollen.