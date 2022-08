SUV auf die Räder gestellt. Mit insgesamt 5021 Fahrzeugen ist er das aktuell beliebteste Modell der Marke. Nach dem LM002 hat Lamborghini 2017 mit dem Urus sein zweitesauf die Räder gestellt. Mit insgesamt 5021 Fahrzeugen ist er das aktuell beliebteste Modell der Marke.

Fünf Jahre später wollen die Italiener dem Bullen eine optische Auffrischung gönnen. Erst kürzlich hat der Bolide auf der legendären Bergstrecke am Pikes Peak die Muskeln spielen lassen und gezeigt, was er kann.

Neue Frontschürze und modernes Infotainment



Urus noch getarnt herum, und es fällt auf, dass SUV sehr behutsam überarbeitet hat. An der Front sticht eine neue Haube in Auge, die seitlich an den Powerdomes Entlüftungskiemen verpasst bekommt. Doch erstmal zur Optik: Aktuell fährt der frischenoch getarnt herum, und es fällt auf, dass Lamborghini dassehr behutsam überarbeitet hat. An der Front sticht eine neue Haube in Auge, die seitlich an den Powerdomes Entlüftungskiemen verpasst bekommt.

Zoom Noch ist er getarnt: An der Heckschürze fallen neu geordnete Luftauslässe und ein neuer Ausschnitt für den Diffusor auf.





Die große Lüftungsöffnung vorne behält ihre Form, wird aber mit neuen Querstreben anstelle der Wabenstruktur bestückt. Auch am Heck wurde Hand angelegt, die Schürze bekommt ein neues Styling mit verändertem Ausschnitt am Diffusor und den seitlichen Luftauslässen. Die Auspuffanlage kommt mit neuen Blenden an den Endrohren.

Im Innenraum dürften sich die Kunden wohl über die neueste Generation der Infotainment- und Assistenzsysteme freuen. Dazu könnten neue Materialien, Polster und Farben kommen.

Kommt der Urus als Plug-in-Hybrid?



PS mehr aus dem Aggregat kitzeln – aktuell ist der Urus mit 650 PS und 800 Nm maximalem Drehmoment die stärkste Ausbaustufe. Motorenseitig dürfte sich nicht allzu viel ändern. Es bleibt wohl beim bekannten Vierliter-V8 mit Biturbo-Aufladung, der auch in den Audi-Modellen RS 6 RS 7 und RS Q8 zu finden ist. In puncto Leistung dürften die Ingenieure aus Sant'Agata Bolognese aber noch ein paarmehr aus dem Aggregat kitzeln – aktuell ist der V8 immit 650und 800 Nm maximalem Drehmoment die stärkste Ausbaustufe.

Zoom Es bleibt beim V8-Biturbo, in Sachen Leistung dürfte der Urus aber ein paar PS mehr bekommen.



Urus sich aber auch den Antriebsstrang mit dem Turbo S E-Hybrid teilen. Wie der Urus , nutzt auch der Zuffenhäuser den V8-Biturbo, hier aber unterstützt von einer E-Maschine. Die Systemleistung liegt beim Cayenne bei 680 PS und maximal 900 Nm Drehmoment.

Gerüchten zufolge könnte dersich aber auch den Antriebsstrang mit dem Porsche Cayenne teilen. Wie der, nutzt auch der Zuffenhäuser den V8-Biturbo, hier aber unterstützt von einer E-Maschine. Die Systemleistung liegt beimbei 680und maximal 900 Nm Drehmoment.



Wie viel Leistung am Ende an die vier 23-Zöller weitergegeben wird, verrät Lamborghini aktuell noch nicht. Doch: Auf der legendären Bergstrecke am Pikes Peak in den USA hat das Power-SUV schon die Muskeln spielen lassen und den bisherigen Rekord vom Bentley Bentayga gebrochen. In 10:32,064 Minuten war der Urus (hier aber mit 22-Zöllern ausgerüstet) ganze 17 Sekunden schneller als der Brite.