Schalensitze in einem Defender sieht man auch nicht alle Tage. Dazu gibt es eine Extraportion Carbon.

Auch der Innenraum des 28 Jahre alten Defender wurde überarbeitet. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Recaro Sportster CS-Schalensitzen Platz. Das kleine Dreispeichenlenkrad ohne Knöpfe ist eine Augenweide und passt perfekt zum eigentlich simplen Charakter des Defender. Die Jungs von der Fusion Motor Company verbauen zudem jede Menge Carbonteile im Innenraum, beispielsweise an der Mittelkonsole und den Türtafeln. Nicht unerwähnt soll der aufwendige Audio-Umbau mit über 1000 Watt bleiben.

Der große 6,2-Liter-V8 hat auch mit Kompressor genug Platz unter der Haube des Defender!

Richtig beeindruckend ist vor allem der Blick in den Motorraum!Damit ist der offene Defender fast genau so stark wie ein aktueller G 63 mit 585 PS. Die Kraft wird im Land Rover über eine Sechsgang-Automatik an alle vier Räder verteilt. Für den richtigen Sound sorgt eine speziell angefertigte Abgasanlage mit X-Pipe und Doppel-Sidepipes – wie beim G 63.