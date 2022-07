Kantig, robust und puristisch: Mit dem Land Rover Defender , wie er bis 2016 gebaut wurde, ist für viele 4x4-Fans einer der letzten, echten Geländewagen ausgestorben. Der Nachfolger mag offroad zwar auch einiges zu bieten haben, an den typischen Geländewagen-Look kommt er aber nicht heran. Und für echte Land Rover-Fans ist auch der Griff zum Neuling Ineos Grenadier keine echte Alternative.

Wer also aktuell keine der begehrten Offroad-Legenden besitzt, muss sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt umsehen. Und hier ist die Auswahl stark begrenzt. Vor allem dann, wenn man kein Exemplar möchte, das vom Vorbesitzer schon verbastelt oder tausende Kilometer in extremem Gelände verheizt wurde. Aber es gibt noch ein paar wenige Defender, die auch Liebhabern gerecht werden. Zum Beispiel dieser Brite!

Der Land Rover Defender 110 hatte bislang nur einen einzigen Halter und wurde Ende 2015 und damit kurz vor dem Zeitpunkt zugelassen als der letzten Defender das Werk in Solihull verlassen hat. In puncto Motor gibt es keine Überraschung: Unter der markanten Motorhaube verrichtet der bekannte 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel TD4 mit 122 PS und einem Drehmoment von 360 Nm seinen Dienst. Die Gangwechsel erfolgen, wie damals üblich, per Hand.