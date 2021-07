Ineos Grenadier: Test, 4x4, Geländewagen, Defender

Auch von Land Rover kam diese Aussage 2016 als Begründung für die. Worüber Ratcliffe so enttäuscht und verärgert war, dass er – gerüchteweise abends im Pub – beschloss, selbst eine Art Defender zu bauen. Zunächst wollte ereinfach Produktion und Rechte abkaufen. Aber dort stellte man sich quer, wollte Ratcliffe auch den Bau einer dem Defender ähnlichen Eigenkonstrukion gerichtlich verbieten lassen. Doch Sir Ratcliffe gab nicht nach und obsiegte juristisch. Für die Serienproduktion kaufte er Daimler kurzerhand dasab. Als Entwicklungspartner wählte er ein Unternehmen, das alsgilt, wenn es um Geländefahrzeuge geht:

Erstaunlich entspannt: Auch gröbstes Gelände meistert der Ineos Grenadier geradezu spielerisch. ©INEOS

Das Team um Projektmanager Hans-Peter Pessler ist bis ins Detail mit geltenden undvertraut, sieht kein Problem, denzu homologieren. Und zwar in zwei Versionen: als Leicht-Nutzfahrzeug (Kategorie N1) und als Pkw (M1). Die Vorserie wird gerade in Graz gebaut, und mit zwei Prototypen durften wir schon erste Runden drehen: auf dem firmeneigenen Prüfgelände in Graz und auf der knüppelharten Teststrecke auf den Grazer Hausberg Schöckl. Beides meistert die Neukonstruktion beeindruckend lässig. Unter der Haube sitzt immer ein, wahlweise alsmit rundundDrehmoment – oder alsmit rundund. Beide stammen von, beide arbeiten mit derzusammen.