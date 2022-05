In Kooperation mit

An alle, die dem Original nachtrauern: Es kehrt unter dem Namen Ineos Grenadier zurück! Inklusive Leiterrahmen, solider Offroadtechnik und kräftigen BMW-Motoren.

Ineos Automotive mit Hauptsitz in London ist eine Gruppe chemischer Betriebe mit eigener Autosparte. Ursprünglich wollte Firmengründer Jim Ratcliffe den alten Defender in Lizenz weiterbauen, inklusive der originalen Produktionsanlagen.

Jaguar Land Rover (JLR) machte der Unternehmung aber einen Strich durch die Rechnung. Also heuerte Ratcliffe ein Team von Entwicklern an und startete von vorn.

Die Optik ähnelt stark dem Vorbild: Die kantige Karosserie mit kurzen Überhängen, die runden Leuchten und die Dachfenster zitieren unverkennbar den Ur-Defender. Die Ähnlichkeit ist so stark, dass JLR laut " Automobile Mag " sogar rechtlich gegen das Design vorging – allerdings erfolglos.

Gebaut wird die Neuauflage in Hambach (Frankreich), im ehemaligen Smart-Werk. Hier, wo aktuell die letzten Elektro-Smart vom Band laufen, werden in Zukunft waschechte Offroader produziert. AUTO BILD war vor Ort und hat sich die Umstellung im Werk Hambach/Lothringen live angeschaut.

Die ersten Grenadier sind schon fertig. Zwar handelt es sich dabei noch um Vorserienautos; doch lange wird es nicht mehr dauern, bis die Produktion der Serienfahrzeuge beginnt. Ab dem 18. Mai 2022 ist der Grenadier in drei Konfigurationen bestellbar.

Der Basispreis liegt bei 59.990 Euro. Zum Marktstart haben die Kunden die Wahl zwischen einem zwei- oder fünfsitzigem Utility Wagon und einem fünfsitzigen Station Wagon.

Wie sich der Grenadier als Vorserienversion fährt, konnte AUTO BILD auf dem Magna-eigenen Prüfgelände in Graz und auf der knüppelharten Teststrecke am Grazer Hausberg Schöckl ausprobieren. Beides meistert die Neukonstruktion beeindruckend lässig.

Ein eigens entwickeltes Verteilergetriebe sorgt für Permanentallrad und wirksame Geländeuntersetzung. Optional gibt es, wie in der Mercedes G-Klasse , auch Vollsperren für die Achsdifferenziale. Wie der Grenadier innen aussehen wird, dürfen wir noch nicht zeigen. Nur so viel: Auch das ist beachtlich. Da geht was!