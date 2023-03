Da, wo im Kofferraum des Toyota bZ4X – dem günstigeren Zwillingsmodell – schnödes Plastik herrscht, sitzt im RZ flauschiger Teppich. Etwas kritisch sei allerdings angemerkt, dass der Dachhimmel um das imposante Panoramadach herum diese Flauschigkeit leider vermissen lässt. Für diese Klasse nicht ganz angemessen ist auch, dass die Fronthaube nicht etwa per Lift, sondern per Haubenaufsteller öffnet.

So ausgerüstet, wirkt der RZ zwar nicht stark frontlastig – in Kurven schiebt die Steuerelektronik so viel Kraft wie möglich nach hinten. Aber ein schwänzelndes Heck oder gar Gimmicks wie einen Driftmode kann er so nicht bieten. Was aber wohl auch nicht im Sinne des Erfinders wäre.