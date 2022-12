Für das Laden unterwegs bietet Lidl zudem die kompakte mobile Ladebox USML 3.7 A1 an – ebenfalls von Ultimate Speed. Mit ihr kann das Elektro- oder Hybridauto zum Laden mit dem Typ-2-Stecker an eine normale Haus-Steckdose (230 V ) angeschlossen werden. Die Ladeleistung beträgt laut Hersteller bis zu 3,7 kW – schnell ist das nicht, trotzdem lassen sich über Nacht so einige Kilometer aufladen. Die Kabellänge der mobilen Ladestation beträgt fünf Meter. Wie die USWB 11 besitzt auch die USML 3.7 ein Farbdisplay, das die Ladeleistung und weitere Informationen anzeigt. Preis: 129 Euro.