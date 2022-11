Die Lidl Ultimate Speed Wallbox ab 15. Dezember im Online-Shop und den Filialen verfügbar

Das ist die Lidl Ultimate Speed Wallbox: Eine praktische Stromtankstelle zum Laden für daheim – denn sie ist auf 11 kW Ladeleistung ausgelegt. Zur Box gehört ein fünf Meter langes Kabel mit Typ-2-Stecker. Es ist fest mit der Station verbunden. Die Wallbox selbst ist in der Bedienung simpel: Es gibt einen Notaus-Schalter, eine Taste zum Starten bzw. Beenden des Ladevorgangs und ein Touch-Display. Darauf wird beispielweise während des Ladevorgangs die aktuelle Laufzeit, die momentane Ladeleistung in Kilowatt sowie die Gesamtlademenge angezeigt. Ein LED-Band signalisiert in grüner bzw. weißer Farbe den Ladestatus. Außerdem lässt sich auf dem Bildschirm die Ladeleistung wählen: Es ist möglich mit 4, 7, 9 oder 11 kW Ladeleistung, Strom in den Akku zu pumpen. Zusätzlich werden der anliegende Strom und die Spannung der einzelnen Phasen angegeben.