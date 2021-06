G leich zu Beginn der Woche möchte Lidl Heimwerker und Hobbyschrauber verwöhnen: Ab dem 7. Juni hat der Discounter nämlich eine interessante Auswahl an Werkzeug im Angebot – ideal, um die Hobbywerkstatt aufzurüsten. AUTO BILD hat einen Blick auf die besten Discounter-Deals geworfen!

Für nur 6,99 Euro bietet Lidl ein achtteiliges Schraubenschlüssel-Set an, das sich dank praktischem Kunststoffhalter auch an der Wand montieren lässt. Das Schraubenschlüssel-Set der Hausmarke Parkside ist entweder mit Ringschlüsseln oder mit Gabelschlüsseln erhältlich, die aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt wurden. Ideal für jede Hobbywerkstatt oder als Notfall-Werkzeug für unterwegs.

Ebenfalls für jeweils 6,99 Euro hat Lidl drei verschiedene Bit- bzw. Bit- und Steckschlüsselsets im Angebot. So gibt es ein 11-teiliges und ein 32-teiliges Bitset , außerdem ein 28-teiliges Bit- und Steckschlüsselset. Aber Lidl hat in dieser Woche auch noch mehr Werkzeuge im Angebot: So gibt es unter anderem einen Heißluftföhn für rund 13 Euro, eine flexible Welle für Akkuschrauber (3,99 Euro) und ein vierteiliges Einhandzwingen-Set für rund acht Euro. Kleiner Tipp für heiße Sommertage: Lidl hat in dieser Woche auch mobile Klimageräte im Angebot – schon ab 19,99 Euro.