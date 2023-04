Zoom Elegant, schlicht, selbsterklärend und sehr gut verarbeitet präsentieren sich der Arbeitsplatz und der Innenraum des Genesis G90. Bild: Dominic Fraser / Genesis

Wenn sie es denn täte, leistet der V6 in der Kurzversion 380 PS und reicht 529 Newtonmeter an die Hinterräder oder auf Wunsch auch an beide Achsen. Tatsächlich wirkt der über zwei Tonnen schwere G90 hier bei Leistungsabruf etwas schwachbrüstig. In der Langversion wird der 3. 5 Turbo von einem 48-Volt-Startergenerator unterstützt und leistet so 415 PS und drückt serienmäßig 549 Newtonmeter an alle vier Räder.