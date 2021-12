Manhart vor allem für BMW-Umbauten bekannt. Im Laufe der Jahre hat der Tuner sein Tätigkeitsfeld ausgeweitet und kümmert sich auch um andere Marken wie Alfa Romeo , genauer die Giulia Qadrifoglio Verde. Als erste Amtshandlung steigert 653 PS – und der Tuner verbaut noch ein paar weitere Leckereien am QV 600. Normalerweise istIm Laufe der Jahre hat der Tuner sein Tätigkeitsfeld ausgeweitet und kümmert sich auch um andere Marken wie VW und Audi . Ganz neu im Programm istAls erste Amtshandlung steigert Manhart die Leistung auf– und der Tuner verbaut noch ein paar weitere Leckereien am

Im Bug des Alfa Romeo Giulia QV arbeitet ein Ferrari-stämmiger Biturbo-V6 mit 2,9 Liter Hubraum. Statt serienmäßiger 510 PS und 600 Nm Drehmoment holt Manhart 790 Nm und 653 PS heraus. Das ist deutlich mehr, als der Name "Manhart QV 600" vermuten lässt. Die Zusatzpower kommt durch Upgrade-Turbolader, Ladeluftkühler und eine überarbeitete Motorelektronik zustande.

Zoom Der Ferrari-stämmige Biturbo-V6 leistet nach der Manhart-Kur 653 PS. Bald sollen auch über 700 PS möglich sein.



Fahrleistungen gibt Manhart nicht bekannt. 3,9 Sekunden für den Standardsprint auf Tempo 100 und 307 km/h Höchstgeschwindigkeit dürften aber deutlich unter- bzw. überboten werden. Die Power wird von einer Achtstufen-Automatik verwaltet, die der Tuner zwecks Standfestigkeit noch mal überarbeitet hat.

Remus-Klappenauspuffanlage aus Edelstahl

Im Abgastrakt kommt eine Remus-Klappenauspuffanlage aus Edelstahl zum Einsatz. Für den Export sind OPF-Ersatzrohre und Downpipes ohne Kat zu haben, was der Leistung und vor allem dem Sound sehr zuträglich sein dürfte. In allen Varianten mündet die Abgasanlage in Carbon-ummantelten Endrohren mit 100 Millimeter Durchmesser.

Zoom Schon der Serien-Sound der Giulia QV macht an. Gerade mit der Export-Anlage dürfte noch eine gute Schippe mehr Musik drin sein.



Classic-Line-Felgen in 8,5 und 10 x 21 Zoll. Das Finish der H&R-Federn, die die Karosserie 40 Millimeter tieferlegen. Manhart-typisch ist der Dekorsatz mit goldenen und silbernen Streifen. In den Radhäusern drehen sich. Das Finish der Felgen ist je nach Wunsch anpassbar. Für satten Sitz und verbesserte Querdynamik sorgenManhart-typisch ist der Dekorsatz mit goldenen und silbernen Streifen.

