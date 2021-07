D er Land Rover Defender steht für Offroad-Können wie kaum ein zweites Auto. Trotzdem bewegen wohl die wenigsten Besitzer ihren Landy auch wirklich im harten Gelände-Einsatz, sondern am häufigsten auf glattem Asphalt. Dort fühlt sich auch der DP 500 am wohlsten. Mit mehr als 500 PS, Tieferlegung und bis zu 24 Zoll großen Manhart grobem Gelände lieber aus dem Weg. ersteht für Offroad-Können wie kaum ein zweites Auto. Trotzdem bewegen wohl die wenigsten Besitzer ihren Landy auch wirklich im harten Gelände-Einsatz, sondern am häufigsten auf glattem Asphalt. Dort fühlt sich auch deram wohlsten. MitTieferlegung und bis zu 24 Zoll großen Felgen geht die Kreation von Tunergrobem Gelände lieber aus dem Weg.

Basis des DP 500 ist der Defender P400 in der Langversion 110. Der Dreiliter-Reihensechszylinder leistet in der Serie 400 PS und 550 Nm Drehmoment. Per Softwareupdate hebt Manhart das Drehmoment des Benziners auf 710 Nm, die Leistung auf 512 PS. Das ist fast so viel wie im 525 PS starken Top-Modell mit Fünfliter-Kompressor-V8. Für den passenden Sound will Manhart bald eine Edelstahl-Abgasanlage nachschieben, die sich aktuell noch in der Entwicklung befindet.

Tieferlegung per Software oder Koppelstangen

Die verbauten Felgen messen 24 Zoll im Durchmesser. Das Ersatzrad zeigt die kleinere 22-Zoll-Option. ©Manhart Performance 10,5x22 Zoll mit 10x24er mit 295/30er-Reifen aus. Breitere Kotflügel und Wagenfarbe für diverse Zierteile lassen den Defender noch etwas böser aussehen. Um die Power bei Bedarf anständig bändigen zu können, bietet der Tuner auch Upgrades für die Bremsen an. Der Kurven-Performance ist die Tieferlegung um 30 Millimeter zuträglich, wahlweise erreicht durch eine Software-Anpassung der Luftfederung oder via Koppelstangen. In Sachen Felgen sind zwei Optionen möglich:mit Reifen im Format 295/40, zwei Nummern größer fallen diemit 295/30er-Reifen aus. Breitere Kotflügel und Wagenfarbe für diverse Zierteile lassen den Defender noch etwas böser aussehen.

Kühl- und beheizbare Recaro-Sitze, Preise auf Anfrage

Mit einer hauseigenen Leder-Alcantara-Ausstattung verleiht Manhart dem Innenraum mehr Chic. ©Manhart Performance Leder und Alcantara. Dazu gibt es Akzente mit frei wählbaren Farben. Für die beiden Front-Passagiere hält der Tuner auf Wunsch elektrisch verstellbare Recaro-Sitze inklusive Airbags, Heizung und Belüftung bereit. Preise verrät der Tuner wie immer auf Anfrage. Den ab 52.700 Euro, der 110 startet bei 55.600 Euro. (Land Rover Defender bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 17.446 Euro.) Den Innenraum veredelt Manhart mit Bezügen ausDazu gibt es Akzente mit frei wählbaren Farben. Für die beiden Front-Passagiere hält der Tuner auf Wunsch elektrisch verstellbareinklusive Airbags, Heizung und Belüftung bereit. Preise verrät der Tuner wie immer auf Anfrage. Den Land Rover Defender gibt es als 90erder 110 startet bei 55.600 Euro.