Land Rover Defender (2020): Test, Motor, Preis

ie Frage muss sein: Ist das wirklich ein? Der Name ruft Bilder im Kopf hervor: die Queen, die damit über ihren Landsitz schaukelt. "Daktari"-Tracy, der mit demdurch die Savanne heizte. Kurzum: Purismus und Abenteuer. Und was steht hier vor uns? Ein, mit knitterfreiem Blechkleid,, großen Displays und immer online. Das hat doch nichts mehr mit einem Defender zu tun. Oder doch?

Zumindest haben sich die Designer Mühe gegeben, den alten irgendwie weiterleben zu lassen. Die Neuauflage trägt viele Anleihen: die gerade Motorhaube, die mehr oder minder runden Scheinwerfer , das steile Heck.Näher am Vorgänger ist der Brite in Sachen Geländegängigkeit. Mehr noch: Er ist sogar besser., im Supertest überzeugte er auf ganzer Linie. War im Gelände bisher immer der Fahrer gefragt, übernimmt nun der Computer die Arbeit. Mit dem Defender über Stock und Stein ist so einfach wie mit dem Tiguan zum Supermarkt. Dahinter steckt: Der Neue setzt auf denLand Rover