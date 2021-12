Mit ihrer SUV-Familie haben die Japaner von Mazda den Geschmack der europäischen Käuferschaft ziemlich gut getroffen. Nicht nur der CX-5 , sondern auch das kleinere Pendant namens CX-3 ist seit Jahren eine beliebte Alternative zu den Produkten der deutschen und europäischen Konkurrenz. Dabei spielt vor allem der angenehm niedrige Preis eine entscheidende Rolle, aber der eine oder andere Käufer goutiert mit seiner Wahl auch die Entscheidung der japanischen Ingenieure, auf Turbo-Benziner zu verzichten. Diese Politik wird auch beim CX-3 angewandt, der nach der letzten Überarbeitung mit nur noch einem einzigen Motor angeboten wird. Sowohl die stärkere Otto-Version mit Allradantrieb als auch die Diesel-Ableger sucht man inzwischen vergeblich in Preisliste und Konfigurator. Was bleibt, ist ein kompaktes SUV mit zwei Litern Hubraum, das nicht nur schick aussieht, sondern laut Liste bereits ab 21.390 Euro zu haben ist.(Stand 19. Dezember 2021).

Wer sich also für den Mazda CX-3 entscheidet,. Wählen können die Mazda-Kunden noch zwischen einem serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe und dem Sechsstufen-Automatikgetriebe. Auch in Sachen Ausstattung zeigt sich der Japaner äußerst Vielseitig. Der CX-3 ist nämlich in insgesamt vier Versionen verfügbar: von der Basisversion bis zum Topmodell namens Homura. Und wie bei carwow.de üblich, muss man genau zu dieser Version greifen, will man den maximalen Nachlass ergattern. Die optionale Automatik ist ebenfalls Pflicht. Dafür. So ausgestattet, gehören beim CX-3 Homura Features wie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, weiße Sitzbezüge aus Kunstleder und zahlreiche Assistenzsysteme zur Grundausrüstung. Mit aufpreispflichtigen Extras wie der knalligen Lackierung in Magmarot Metallic kann man den maximalen Rabatt sogar auf bis zu 4810 Euro steigern. Achtung: Die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro. (Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet)