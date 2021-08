Die kommen auch ohne Allrad an: Kleine SUVs mit vernünftigem Benziner erobern Stadt und Land. Opel Crossland und Mazda CX-3 im Vergleich.

Platz 1 mit 506 von 800 Punkten: Mazda CX-3 Skyactiv-G 120. Der angenehme Antrieb und ein wuseliges Handling machen durchaus Spaß, günstige Preise sowieso. Fond aber beengt.

Platz 2 mit 498 von 800 Punkten: Opel Crossland 1.2 DIT. Vernünftiges Raumkonzept und das eher softe Fahrwerk laden zum Entspannen ein. Allerdings wenig agil und teurer.

Mazda CX-3 oder Opel Crossland zum Beispiel. Die beiden Mini-Matschos reichen für Waldweg und Picknick dank leicht erhöhter Karosserie allemal aus. Auch ohne Allrad. Mit Frontantrieb krabbeln sie entspannt ans Ziel, ihr angestammtes Revier bleibt aber die Stadt. Und genau da spielen sie ihre wahren Stärken aus. Denn der Wald ist längst nicht genug. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Förster, Landwirte und Jäger – allen anderen ist die Bodenfreiheit ihres Autos ziemlich schnurz. Die wollen genau wie wir nur ein bisschen höher sitzen, einen bequemen Ein- und Ausstieg genießen. Und fahren deshalb einen modernen Hochsitz.

In Reihe des Mazda CX-3 wird es schnell eng

Gelungen gezeichnet: Der Mazda CX-3 macht richtig was her, leider kostet seine Optik aber Platz im Fond. ©Tom Salt / AUTO BILD Ein Lob vorweg: Sowohl CX-3 als auch Crossland gehören optisch zu den interessanteren Typen bei den kleinen SUVs. Beim Mazda kostet die schöne Schale leider einiges an Innenraum. Obwohl 58 Millimeter länger als der Opel, herrscht im Japaner auf allen Plätzen eher Kuschelzwang. Das fällt vor allem im Fond unangenehm auf, wo große Gäste den Kopf einziehen müssen und ihre Knie sich in die Vordersitzlehne bohren. Schade, denn die Sitzposition mit etwas mehr Abstand zwischen Po und Bodenblech finden wir ganz komfortabel. Vorn relativiert sich das dann. Mit 58 Zentimeter Sitzhöhe gehört der CX-3 zu den eher flachen SUVs, im Crossland thronen wir auf angenehmen 62 Zentimetern.

Auch die Polster in der ersten Reihe fallen beim Opel fester und bequemer, vor allem aber größer aus. Die Sitzfläche lässt sich auf 56 Zentimeter verlängern, im Mazda müssen knapp 48 Zentimeter reichen – ein Esszimmerstuhl bietet kaum weniger.

Beim Infotainment ist der Opel moderner aufgestellt

Auf der Höhe der Zeit: In Sachen Infotainment gefällt der Opel, seine Bedienung ist zudem leicht. ©Tom Salt / AUTO BILD Innen zeigt sich der kürzlich noch mal aufgefrischte CX-3 routiniert verarbeitet, aber nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Apple CarPlay funktioniert zwar ohne Kabel, und zahlreiche Assistenten unterstützen den Fahrer. Digitale Instrumente oder eine weitreichende Sprachsteuerung bleiben aber außen vor. Unverändert gut funktioniert der iDrive-ähnliche Dreh-Drück-Steller zwischen den Vordersitzen. Der zentrale Monitor bleibt sehr klein (7 Zoll) und weit weg – weshalb für ihn weiterhin gilt: beim Fahren nur gucken, touchen erst im Stand. Opel zeigt sich hier moderner aufgestellt, zumindest gegen Aufpreis. Für 950 Euro fährt das große Navi Pro mit 8-Zoll-Berührbildschirm mit, zwischen Tacho und Drehzahlmesser informiert ein 3,5-Zoll-Display den Fahrer. Für wichtige Funktionen bleibt es bei klassischen Schaltern und Reglern, wie im Mazda dürfte die Einheit für die Klimaregelung aber gern weiter nach oben wandern.

Schließlich begegnen uns noch zwei Eigenheiten: Der Mazda trägt seinen Tank traditionell links und will ihn über einen Seilzug entriegelt wissen – umständlich. Beim Opel hebt ein Dämpfer die Motorhaube an – sehr angenehm und in dieser Klasse sehr unüblich.

Für mehr Fahrspaß empfiehlt sich ganz klar der Japaner

Dynamischer: Der straffer abgestimmte CX-3 vermittelt mehr Fahrspaß – ohne dabei zu hart zu sein. ©Tom Salt / AUTO BILD Obwohl von gleichem Format, wirkt der Mazda schon bei der Sitzprobe kompakter als der fast schon üppige Opel mit der weit nach vorn gerückten Frontscheibe. Und beim Fahren bestätigt sich dieser Eindruck. Der Japaner lässt sich lässiger durch den Stadtverkehr dirigieren, erscheint handlicher. Dazu trägt vor allem die eher straffe Federung bei, die allerdings nie unfair wird und nur mit groben Kanten ihre Probleme hat. Der Opel hinterlässt hier einen eher französischen Eindruck, schaukelt stärker über welliges Geläuf und zappelt doch deutlich. Außerdem liefert seine Lenkung nur ansatzweise Rückmeldung, wirkt sehr künstlich. Die kurvige Landstraße bereitet im CX-3 jedenfalls mehr Freude Dazu passt der Antrieb. Mazda verzichtet auf einen Turbo, spendiert satte zwei Liter Hubraum. Bis Tempo 100 nimmt der ab 2000 Touren sehr gleichmäßig hochdrehende Vierzylinder im CX-3 dem 1.2-Turbo im Crossland schon mal eine Sekunde ab.

Beim Preis und der Garantie schlägt der Mazda den Opel

Günstiger: Mit einem Einstiegspreis von 21.390 Euro liegt der CX-3 rund 1700 Euro unter dem Crossland. ©Tom Salt / AUTO BILD Erst beim Überholen auf der Autobahn kann der kernig knurrende Dreizylinder seinen Drehmomentvorteil ausspielen. Schon ab 1750 Umdrehungen zerren 230 Nm an der Kurbelwelle, beim Mazda kommen erst bei 2800 Touren 206 Nm zusammen. Die Lösung heißt: fleißig schalten. Das gelingt im kurz gestuften CX-3 genussvoller als im Opel, dessen Sechsgangbox zwar präzise, aber auf langen Wegen rastet. Beim Spritsparen liegt der Mazda mit 6,7 zu 7,5 Litern dank Zylinderabschaltung übrigens ebenso vorn wie bei der Notbremsung. Aus 100 km/h braucht er 2,5 Meter weniger als der Opel. Die Basisversion des CX-3 bleibt mit 21.390 Euro noch ein Stück unter dem Crossland, der ab 23.070 Euro in der Preisliste steht. Was bei beiden nervt: Die Werkstatt ruft jährlich zur Wartung. Und trotzdem knausert Opel mit zwei Jahren Garantie (Mazda drei Jahre). Da wünscht sich jeder mehr – egal ob Stadt- oder Waldbewohner. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)

Das Fazit: Schöne Optik, sinnvolle Größe, faire Preise – wer ohne Familienanhang unterwegs ist, kann mit CX-3 und Crossland glücklich werden. Der handlichere und günstigere Mazda lockt mit dem größeren Fahrspaß, der französisch angehauchte Opel mit mehr Platz und seinem gemütlichen Wesen.