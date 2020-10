In Kooperation mit

Der Crossland ist der zweite Rüsselsheimer mit dem neuen Markengesicht.

Markanteste Änderung im Vergleich zum Vorfacelift stellt beim neuen Crossland die Front dar. Sie ist komplett neu gestaltet und erinnert an den Opel Mokka.Neben dem neuen Markengesicht verpasst Opel dem Crossland zudem einen neuen Unterfahrschutz vorn und hinten und neue Felgenoptionen. Die Seite gleicht der des Vorgängers, anders ist das beim Heck. Hier gibt es zum Facelift getönte Rückleuchten und eine Heckklappe die, in Verbindung mit einem schwarzen Dach, in Hochglanzschwarz ausgeführt werden kann.