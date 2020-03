G eschmäcker sind bekanntlich verschieden, da bildet auch unsere Redaktion keine Ausnahme. Marken, Modelle, Motoren – was der eine bevorzugt, möchte der andere unter allen Umständen vermeiden. Eine Marke, die uns dagegen alle anspricht, ist Angebotsübersicht Gebrauchte Mazda CX-3 eschmäcker sind bekanntlich verschieden, da bildet auch unsere Redaktion keine Ausnahme. Marken, Modelle, Motoren – was der eine bevorzugt, möchte der andere unter allen Umständen vermeiden. Eine Marke, die uns dagegen alle anspricht, ist Mazda . Das beginnt beim MX-5, geht über den neuen 3 und den 6 Kombi und gipfelt aktuell im CX-30 . Um gleich Ihre Frage nach dem für Mazda-SUV ungewöhnlichen Namenskürzel zu beantworten: In China bietet Mazda bereits ein SUV-Coupé mit der Bezeichnung CX-4 an, das auf dem größeren Mittelklasse-SUV CX-5 basiert.

Optische Orientierung am Kompaktmodell 3

Mazda CX-30 (2019): Test - Fahrbericht - Kompakt-SUV - Infos Erste Fahrt im CX-30 Zur Videoseite Beim Design, sowohl innen als auch außen, orientiert sich der CX-30 am Kompaktmodell 3, das als Basis dient. Sichtbare Unterschiede finden sich in Form der schwarzen Radlaufverkleidung, der Bodenfreiheit (175 zu 135 mm) und der leicht abgeänderten Heckpartie. Davon profitieren vor allem die Mitreisenden im Fond und das Kofferraumvolumen (+ 92 Liter). Kommt im 3 ein eher höhlenartiges Raumgefühl auf, erscheint der CX-30 dank des Plus im Fuß- und Kopfbereich eine Spur luftiger. Vorn nehmen Fahrer und Beifahrer auf neu konstruierten und sehr bequemen Sitzen Platz. Die Einstellung erfolgt serienmäßig manuell, mit der zweiten Linie Selection (1700 Euro Aufpreis) und dem damit verfügbaren Leder-Paket (1800 Euro) bietet der CX-30 dann eine elektrische Einstellmöglichkeit des Fahrersitzes. Weitere Extras in diesem Paket: die Vollleder-Ausstattung, Memory-Funktion für den Fahrersitz sowie eine Außenspiegelabsenkung beim Einparken oder Rückwärtsfahren.

Ein Novum in puncto Entertainment

Apple CarPlay, Navi, Android Auto – alles serienmäßig. Die Bedienung erfolgt ohne Probleme über einen neuen Drehdrücksteller. Mazda geht grundsätzlich davon aus, dass ein Großteil der Kunden zur höheren Linie Selection greift. Kein Wunder beim moderaten Aufpreis von 1700 Euro und den dafür gebotenen Extras. Elektrische Heckklappe, Lenkrad- und Sitzheizung, Klimaautomatik, Keyless-Entry und die Rückfahrkamera kosten bei der deutschen Konkurrenz bedeutend mehr. Mit der Basisausstattung (ab 24.290 Euro) legen die Japaner die Messlatte richtig hoch: adaptiver Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer, Navi , beheizbare Außenspiegel, Head-up-Display oder Smartphone-Anbindung, um mal die wichtigsten Dinge aufzuzählen. Ein Novum in puncto Entertainment bietet die optionale (750 Euro) und klanglich vorzügliche Anlage von Bose. Statt die Tiefmitteltöner in die Türen zu setzen, platziert Mazda diese links und rechts im Fußraum und reduziert so Vibrationsgeräusche deutlich. Zusätzliches Dämmmaterial, mehr Raum zwischen Karosserie und Bodenteppich sowie Türverkleidung und innerem Türblech verbessern die Unterdrückung von Außengeräuschen, bieten so, auch ohne teure Doppelverglasung, ein bemerkenswert niedriges Innengeräuschniveau.

Klassischer Benziner mit der Kompressionszündung des Diesels