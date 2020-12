M

Unterhaltskosten

it dem MX-30 hat Mazda sein erstes Elektroauto im Programm. Mit 107 kW (145 PS) und einer Batterie-Kapazität von 35,5 kWh, dieermöglicht, ist der MX-30 zwar kein Auto für die Langstrecke – trotzdem überzeugte der. Mit guter Basisausstattung startet der MX-30 momentan bei 32.646 Euro!Selbst nach Abzug aller Förderungen und Prämien stehen noch gut 23.000 Euro auf der Rechnung. Um einiges günstiger gibt es das Elektroauto im Leasing. Beiergattern. Zwar ist eine Anzahlung in Höhe von 6000 Euro netto nötig, bei korrekter und fristgerechter Beantragung wird der Betrag jedoch voll durch das BAFA erstattet. Voraussetzung für die Förderung ist eine Leasingdauer von mindestens 24 Monaten . Im Fall des günstigenpro Jahr. Insgesamt darf der Leasingnehmer also 25.000 Kilometer in zweieinhalb Jahren fahren. Neben der Anzahlung werden außerdem noch 1030 Euro brutto (888 Euro netto) für die Bereitstellungskosten fällig.