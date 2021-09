Die letzten Jahre haben sich die Ingenieure von Mazda großen Entwicklungen in der Antriebstechnik oftmals verwehrt. So findet man weder Turbobenziner noch Plug-in-Hybride im Portfolio der Japaner. Mit dem MX-30 zeigt Mazda aber, dass auch ihrer Meinung nach kein Weg an der Elektromobilität vorbeiführt. Trotz dieser Erkenntnis haben die Japaner wieder eine etwas andere Herangehensweise gefunden. Anstelle großer, schwerer Batteriepakete , die zumindest theoretisch hohe Leistungen und Reichweitenrekorde versprechen, lassen es die Japaner gemütlicher angehen. Die einzig wählbare Antriebsversion e-Skyactiv verfügt über fast schon moderate 145 PS und die passend dazu ebenfalls etwas kleiner ausfallende Batterie besitzt eine Kapazität von 35,5 kWh. Nach WLTP genügt das kombiniert für bis zu 200 Kilometer, innerorts sind dank stärkerer Rekuperation 265 Kilometer drin. Vor Abzug der Kaufprämie für Elektroautos verlangt Mazda für den MX-30 einen Listenpreis von mindestens 34.490 Euro. Doch es geht auch deutlich günstiger:(Stand: 29. August 2021). Die Prämie ist bei diesem Angebot bereits eingerechnet.

Viele Entscheidungen muss man bei der Konfiguration des japanischen SUVs nicht treffen, denn den MX-30 gibt es nicht nur in einer Leistungsstufe, sondern er wird auch nur in einer Ausstattungsvariante angeboten. Nerviges Vergleichen und Rechnen fällt bei der Bestellung also aus. Wirft man einen Blick auf die Serienausstattung des MX-30, kommt man sogar in die Versuchung, die Konfiguration frühzeitig abzubrechen und das Modell gleich in der Basisversion zu bestellen. Neben zahlreichen Assistenzsystemen beinhaltet die Grundausstattung auch eine Rückfahrkamera, ein Head-up-Display und ein Navigationssystem mit 8,8-Zoll-Display. Wer noch ein paar Extras hinzubucht, kannAuch wenn die Umweltprämie den wohl größten Teil des Nachlasses ausmacht, dürfte man beim Händler vor Ort keine Chance auf diese Ersparnis haben. Daher kann man es verkraften, dass bei carwow.de die Überführungskosten den Rabatt wieder um ein paar Hundert Euro schmälern. (Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet!)