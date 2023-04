In Zahlen bleibt der Mazda ein Stück hinter dem GR86 zurück, kann das durch wenig aber zumindest teilweise wieder ausgleichen: 184 PS und 205 Newtonmeter stehen bereit, mit 6,4 Sekunden auf 100 km/h unterbietet der RF seine Werksangabe um vier Zehntel. Das Sechsganggetriebe flanscht sich direkt ans Gehirn an, die Wege sind kurz, die Übersetzung auch. Was die Verbindung Mensch und Motor angeht, schlägt den MX-5 so schnell keiner, auch der Toyota nicht.