Der Subaru BRZ ist hierzulande spät dran. In den USA wird die zweite Generation des handlichen Sportcoupés bereits seit 2021 angeboten, und auch der Plattform- und Technikbruder Toyota GR86 ist in Übersee schon seit knapp zwei Jahren und in Deutschland seit rund einem Jahr erhältlich. Jetzt gibt es von Subaru endlich die Freigabe, der BRZ kommt auch nach Europa – jedoch in streng limitierter Stückzahl!

Wer ernsthaftes Interesse hat, sollte schnell sein, denn für den deutschen Markt sind im ersten Jahr nur 300 BRZ vorgesehen. Und das ist fast noch generös, denn die Nachbarn aus der Schweiz bekommen nur 100 Exemplare.

Zoom Handlich: Der BRZ bekam eine neue technische Plattform, bleibt mit 4,27 Metern Länge aber schön kompakt.

Bild: SUBARU

Im Paddock der französischen Rennstrecke Anneau du Rhin stehen gleich acht BRZ in vier der fünf angebotenen Farben parat und warten darauf, von uns getestet zu werden. Bevor es auf die Rennstrecke geht, biegen wir aber erst mal auf den Drift-Parcours ab.

Trotz neuer Plattform bleibt es bei den kompakten Abmessungen. Mit 4,27 Metern ist er nur 2,5 Zentimeter länger als der Vorgänger. Gleichzeitig ist er mit 1,31 Metern noch mal 1,5 Zentimeter flacher als bisher. Besonders interessant ist, dass sie die Torsionssteifigkeit um 50 Prozent erhöht haben.

Das Driften gelingt auch Anfängern



Auf der Nassfläche der 1996 erbauten Rennstrecke Anneau du Rhin zeigt sich, dass der BRZ wunderbar ausbalanciert ist. Der Schwerpunkt ist noch niedriger als beim Vorgänger, und das Torsendifferenzial macht einen hervorragenden Job.

Zoom Wunderbar ausbalanciert: Mit niedrigem Schwerpunkt und gut abgestimmtem Torsendifferenzial zeigt der BRZ viel Drift-Talent.

Bild: SUBARU

So bedarf es nur kleiner Gasstöße und vergleichsweise wenig Lenkarbeit, um den Subaru im Drift zu halten. Runde um Runde wächst das Vertrauen, die Driftwinkel werden größer. Wer auf der Suche nach einem guten Anfängerauto zum Driften ist, den BRZ können wir empfehlen.

Neuer Motor mit mehr Kraft

Einer der Hauptkritikpunkte der ersten Generation von Subaru BRZ und Toyota GT86 war die vergleichsweise geringe Leistung. Unter der Haube des neuen BRZ steckt jetzt ein komplett neu entwickelter 2,4-Liter-Vierzylinder-Boxer. Der kurzhubig ausgelegte Sauger dreht maximal 7000/min und leistet jetzt 234 PS und 250 Nm.

34 PS und 45 Nm mehr als beim Zweiliter-Sauger aus dem Vorgänger klingen nicht wirklich spektakulär, doch das maximale Drehmoment wird nun schon bei 3700/min erreicht, während der Motor im Vorgänger bis 6400/min ausgequetscht werden musste.

Handling ist die Paradedisziplin



Wie stark sich das bemerkbar macht, spürt man auf dem Rundkurs. Beim Rausbeschleunigen fühlt sich der BRZ untenrum deutlich stärker an als der Vorgänger. Und dieser Eindruck wird von Zahlen untermauert: Der neue BRZ geht in 6,3 Sekunden auf 100 km/h – 1,3 Sekunden schneller als der alte BRZ. Weiterer Vorteil: In engen Kurven muss die Drehzahl nicht mehr bei 5500/min gehalten werden, um ordentlich aus der Kurve zu kommen.

Zoom Talentiert für Trackdays: Auf der Rennstrecke macht der BRZ eine sehr gute Figur, obwohl er nicht speziell dafür entwickelt wurde.

Bild: SUBARU



Die eigentliche Paradedisziplin ist aber das Handling. Der BRZ lässt sich nahezu spielerisch über die Rennstrecke prügeln. Das liegt vor allem an der Kombination aus geringem Gewicht und dem hervorragenden Chassis. Mit 1275 Kilo wiegt die zweite Generation gerade mal rund 30 Kilo mehr als der Vorgänger. Haube, Dach und Kotflügel sind aus Aluminium. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt noch mal niedriger als bisher, und die Verwindungssteifigkeit konnte um 50 Prozent erhöht werden.

Bei der Bremse geht noch mehr



Durch das niedrige Gewicht lässt sich der BRZ nach Belieben in die Kurven werfen und bleibt dabei stets mitteilsam. Im Track-Modus lässt das ESP dem Fahrer etwas mehr Freiraum und greift trotzdem noch ein, wenn er es doch mal übertreibt.

Und Übertreiben ist ein gutes Stichwort: Denn das kleine, agile Sportcoupé verleitet einen schnell dazu, noch später vom Gas zu gehen, noch stärker zu bremsen, noch spitzer einzulenken.

Zoom Licht und Schatten: Die Michelin Pilot Sport 4 machen einen guten Job, die Bremse kommt nach ein paar schnellen Runden an ihre Grenze.

Bild: SUBARU

Die schmalen Michelin Pilot Sport 4 (215/40 R18) machen dabei noch einen richtig guten Job, aber die für einen Sportwagen relativ klein dimensionierte Bremse kommt nach einigen schnellen Runden dann doch an ihre Grenzen.



Auch wenn der BRZ nicht für die Rennstrecke entwickelt wurde, schlägt er sich hier überraschend gut und ist sogar im Serientrimm bereit für den einen oder anderen Trackday. Am meisten Spaß dürfte er jedoch auf kurvigen Land- und Passstraßen machen – was wir heute leider nicht testen können.

Der Fahrer wird gut ins Auto integriert



In puncto Interieur hat Subaru vorsichtig nachgebessert. Die analogen Instrumente sind einem digitalen Kombiinstrument in sieben Zoll gewichen, das aber zumindest noch analog anmutet. Ein Navi gibt es nicht, doch der acht Zoll große Infotainment-Touchscreen wird mittels Apple CarPlay oder Android Auto zur digitalen Karte.

Zoom Das passt: Die Sitzpostion im BRZ ist schön tief, der Schaltknauf des manuellen Sechsganggetriebes liegt immer gut zur Hand.

Bild: SUBARU

Die Sitzposition ist schön tief, den Schaltknauf des Sechsganggetriebes hat man immer gut im Griff. Auf Wunsch gibt es den Subaru BRZ auch mit Sechsgang-Automatik für 3000 Euro Aufpreis.

Preisliste startet bei 38.990 Euro