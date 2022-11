Weniger als vier Meter lang sind die eineiigen Zwillinge, die da vor uns parken. Was manchen irritiert: Seit dem Frühjahr 2022 gibt es den im Sommer 2020 eingeführten Yaris Hybrid auch als Mazda2 Hybrid. Beide entstehen im gleichen Toyota-Werk im französischen Valenciennes und sind baugleich; bis auf dasexistieren nicht einmal Designunterschiede.

Zwar starten beide Minis um die 22.000 Euro, aber dann geht's los mit den Ungereimtheiten: Beim von uns gefahrenen Mazda in Select-Ausstattung (der höchsten) kostet Zweifarblack 990 Euro, beim Toyota 1000 (mit Dach in Schwarz, das Mazda-Dach ist weiß). Ein großes Panorama-Glasdach mit fürchterlich hakeligem mechanischen Rollo kostet beim Mazda 1100 Euro Aufpreis, beim Toyota 490. Allerdings nicht für die Ausstattungslinie GR Sport.