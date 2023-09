Schon frech, wie der geliftete Mazda2 optisch auf Elektroauto macht. Dabei bietet der in Mexiko gebaute Japaner ebenso wie Renault Clio und VW Polo Autofahren, wie wir es seit jeher kennen – mit manueller Schaltung, im Falle des Mazda sogar mit Saugbenziner und ohne dominierenden Großbildschirm. Weitere gemeinsame Klammer: Alle drei haben noch einen Ölmessstab.

Das zweite Facelift des seit 2014 gebauten Mazda2 bietet wenig mehr als die neue Front und zwei neue Farben. Er ist das Angebot für alle, die wirklich nur einen Kleinwagen suchen: die Sitze kurz und klein, einengende Mittelkonsole, geringste Ellbogenfreiheit im Vergleich. In Richtung Kleinstwagen deutet der Laderaum: ein tiefes Loch hinter hoher Ladekante, der Ladeboden aus sehr einfachem Material, und statt fester Ösen gibt's nur kleine Verzurrgurte. Nur an der Verkleidung befestigt, ergo wenig belastbar. Er ist hier auch der Einzige mit störender Stufe im Laderaum.

Wirklich nur ein Kleinwagen: Der Mazda2 ist hier am engsten geschnitten. Als einziger im Test bietet er aber einen Vierzylinder.

Mazda2 mit kleinem Innenraum und großem Motor



Allerdings auch der Einzige mit vier Zylindern. Ein hochverdichteter Saugbenziner (15:1), mild hybridisiert per riemengetriebenem Starter-Generator und – Mazda-typischer Sonderweg – Kondensator statt Akku als Stromspeicher.

Mittig angeordneter Drehzahlmesser à la Porsche 911 , rauchiger Klang ab 3000 Touren und die knackige Schaltung mit kurzen Wegen täuschen nur anfangs darüber hinweg, dass der Sauger seine Leistung zwar linear abgibt, aber naturgemäß kein Durchzugswunder ist. Zudem sind hier die Gänge fünf und sechs arg lang übersetzt: Bei 130 km/h macht er im Sechsten nur 2200 Umdrehungen. Was heißt, dass wir auf der Autobahn oft den Vierten reindreschen müssen.

Große Unterschiede bei den Fahrwerken



Das Fahrwerk hinterlässt einen unruhigeren Eindruck als bei den Konkurrenten. Der Japaner rollt zwar passabel ab, auf heftigeren und wiederholten Unebenheiten aber hüpft er flummiartig auf und ab; oft sind die Dämpfer in der Zugstufe am Anschlag.

Etwas getan hat Mazda wohl an der Verarbeitung: Vom Knarzen und Knistern älterer Testexemplare ist wenig übrig. Dennoch wirkt er dünnblechiger als Clio und Polo; Abroll- und Achsgeräusche kommen stärker durch. Windgeräusche sind bei ihm ab Tempo 115 zu hören, bei den beiden anderen erst ab etwa 140 km/h.