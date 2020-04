D ieses Auto ist ein echter Geheimtipp unter den Kompaktsportlern. Von 2006 bis 2013 brachte 3er in einer Sportversion heraus mit dem Zusatz MPS (Mazda Performance Series). Und der Name verspricht nicht zu viel: Im Vergleich zur stärksten Serienmotorisierung (Zweiliter-Benziner mit 150 Hier geht's zum Angebot Günstiger Mazda 3 MPS Turbo ieses Auto ist ein echter Geheimtipp unter den Kompaktsportlern. Von 2006 bis 2013 brachte Mazda denin einer Sportversion heraus mit dem Zusatz MPS (Mazda Performance Series). Und der Name verspricht nicht zu viel: Im Vergleich zur stärksten Serienmotorisierung (Zweiliter-Benziner mit 150 PS ) legt der MPS nochmal um satte 110 Pferde zu, der aus dem Mazda6 bekannte 2,3-Liter-Turbo leistet 260 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei 380 Nm. Beeindruckende Zahlen, mit denen der Japaner rein leistungsmäßig mit Konkurrenten wie Golf GTI , Audi S3 und BMW 130i mithalten konnte und kann. Nur preislich spielt der Mazda damals wie heute in einer anderen Liga als die doch recht hochpreisige Konkurrenz. Neu gab es den Kompaktflitzer schon ab rund 28.000 Euro und gebraucht kann man ihn jetzt sogar deutlich günstiger schießen. Im Gebrauchtwagenmarkt steht derzeit ein besonders preiswerter Mazda 3 2.3 MPS zum Verkauf Der aus erster Hand angebotene Turbo-Mazda ist eines der letzten Exemplare des Sondermodells, wurde im Juni 2013 zugelassen. Seitdem hat er moderate 93.000 Kilometer abgespult, ist scheckheftgepflegt und optisch in einem guten Zustand. Der TÜV soll ab Kauf erneuert werden, versichert der Händler. Auch eine Garantie ist – wie bei allen Autos im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt – inbegriffen.

Viele Knöpfe, ausreichender Luxus

Der Innenraum wirkt schon etwas betagt und plasitklastig. Auffällig: das Lenkrad mit vielen Knöpfen. Der Mazda kommt in schwarzem Metallic-Lack, dunkelgrauen 18-Zoll-Felgen und mit sportlichen Accessoires wie einer Lufthutze in der Motorhaube, aggressiver Verspoilerung und zwei dicken Auspuffrohren. Im Innenraum fällt zunächst das Lenkrad ins Auge, auf dem sich über ein Dutzend Schalter und Knöpfe tummeln. Vor Benutzung sollte man dringend mal in die Betriebsanleitung schauen, um zumindest die wichtigsten Funktionen im Kopf zu haben. Ansonsten fällt das Interieur des MPS eher schlicht aus, die beheizten Teilledersitze und der Tempomat gehen hier als Highlights durch. Recht breit ist die Liste der Assistenzsysteme, so wird der Fahrer beim Bremsen, Parken oder Halten der Fahrspur unterstützt.

Flott und günstig, der kleine Mazda