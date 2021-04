Skyactiv X Motor den weltweit ersten Benziner mit Kompressionszündung an. Das Herz des Mazda3 und CX-30 ist bei den Fans beliebt und kam 2020 bei beiden Modellen in 42,3 Prozent aller Auslieferungen zum Einsatz. Seit 2019 bietet Mazda mit demden weltweit ersten Benziner mitan. Das Herz desundist bei den Fans beliebt und kam 2020 bei beiden Modellen in 42,3 Prozent aller Auslieferungen zum Einsatz.

Jetzt haben die Japaner den Motor überarbeitet und ihn mit einen Mild-Hybrid-System ausgestattet. Kann der Elektrobaustein die bisherigen Schwächen des Motors ausgleichen? AUTO BILD ist den neuen e-Skyactiv X als Handschalter in Mazda3 und CX-30 gefahren.

24-Volt-Mildhybrid Technik für den Mazda-Motor



Nur die neue Plakette am Heck verrät den neuen Mazda-Motor unter der Haube.





24-Volt-Mildhybrid-System. Der neue integrierte Startergenerator (ISG) kombiniert die 186 PS. Auch das Drehmoment wurde von 224 auf 240 Nm angehoben. Mazda verpasst seinem Pionier-Motor ein Update und setzt nun auch bei ihm auf ein. Der neuekombiniert die Lichtmaschine und den Anlasser und kann dem Motor beim Beschleunigen zusätzliche Kraft spendieren. Außerdem speist er beim Verzögern die Hybridbatterie. Das System macht sich bei der Gesamtleistung des Skyactiv X Motors mit einem Plus von sechs PS bemerkbar, folglich leistet der Motor nun. Auch das Drehmoment wurde von 224 aufangehoben.

Mehr Fahrspaß für Mazda3 und CX-30



Die kleinen Anpassungen zeigen in der Praxis ein spürbar besseres Fahrverhalten. Der Antritt ist spritziger, das Drehmoment früher abrufbar. Bereits ab 2500 Umdrehungen liegt die Kraft deutlich spürbar an, bislang fehlte dem Motor unter 4000 Umdrehungen der Durchzug. Der Motorlauf ist in allen Situationen ruhig und ausgewogen, nur im Teillastbereich ist ein leichtes Nageln aus dem Motorraum zu vernehmen – ein Zeichen dafür, dass der Benziner gerade die Kompressionszündung nutzt. Das Geräusch ist charakteristisch für den Zweiliter-Motor und erinnert die Insassen an die neuartige Technologie im Motorraum.

Im Cockpit ändert sich nichts. Hier bleiben beiden Mazda (CX-30 im Bild) aufgeräumt und klar.





Start-Stopp-Automatik von Mazda wurde dank des ISG nochmals verfeinert. Zu keinem Zeitpunkt stört der Neustart des Motors, der Mazda ist schneller wieder an, als die Kupplung in Richtung Schleifpunkt. Das Sechsgangschaltgetriebe wurde zur Modellüberarbeitung ebenfalls neu abgestimmt und arbeitet von Gang eins bis fünf nun mit kürzeren Übersetzungen. Das macht den Motor spürbar leichtfüßiger und elastischer zu fahren, Spritsparen soll mit dem längeren sechsten Gang auf der Langstrecke aber weiterhin klappen. Die neue Abstufung macht sich vor allem beim Zwischenspurt bemerkbar, dabei lässt sich das Getriebe sehr präzise schalten, die richtige Gasse wird zu jedem Zeitpunkt auf Anhieb gefunden. Die ohnehin schon geschmeidigevon Mazda wurde dank des ISG. Zu keinem Zeitpunkt stört der Neustart des Motors, der Mazda ist schneller wieder an, als die Kupplung in Richtung Schleifpunkt. Daswurde zur Modellüberarbeitung ebenfalls neu abgestimmt und arbeitet von Gang eins bis fünf nun. Das macht den Motor spürbar leichtfüßiger und elastischer zu fahren, Spritsparen soll mit dem längeren sechsten Gang auf der Langstrecke aber weiterhin klappen. Die neue Abstufung macht sich vor allem beim Zwischenspurt bemerkbar, dabei lässt sich das Getriebe sehr präzise schalten, die richtige Gasse wird zu jedem Zeitpunkt auf Anhieb gefunden.

Fahrwerk weiterhin straff



Beim Fahrwerk unterscheiden sich Kompaktmodell und SUV nur durch den längeren Federweg. Während Hatchback und Limousine angenehm straff auf der Straße und in Kurven liegen, sind beim SUV etwas mehr Wankbewegungen zu spüren.

Geschenkt, denn ohne direkten Vergleich fällt das im Alltag nicht auf. Im Innenraum ändert sich zum neuen Modelljahr nichts, die Verarbeitung ist weiterhin tadellos, das Cockpit aufgeräumt.

Skyactiv X-Motor soll mehr Sprit sparen



Ob Mazda3 oder CX-30, künftig verzichtet Mazda auf einen Dieselmotor in der Kompaktklasse. Gerade einmal rund drei Prozent der Kunden haben einen Diesel-Selbstzünder bestellt, Grund genug für die Japaner die Motorisierung aus dem Programm zu nehmen. Kein Wunder, dass Mazda seinen Benzin-Selbstzünder nun mit neuer Technik bestückt.

Nach der ersten Fahrt lässt sich sagen: Die Hybrid-Technik tut dem Benzin-Selbstzünder spürbar gut.





Neben dem Mildhybrid-System erhält der Motor neue Kolben und ein angepasstes Verdichtungsverhältnis. Künftig greifen die Ingenieure auf ein Verhältnis von 15:1 anstelle der bisherigen 16,3:1. Alles im Namen eines niedrigeren Verbrauchs. Mazda gibt diesen kombiniert beim Mazda3 mit 5,3 Liter auf 100 km an und beim CX-30 mit 5,6 Litern. Auf unserer Testfahrt zeigte der Bordcomputer im Mazda3 einen Durchschnittswert von 6,3 Litern an. Nicht repräsentativ, aber zumindest ein Anhaltspunkt. Ein ausgiebiger Test wird hier Klarheit bringen.