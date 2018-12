Die Studie: länger und mit weniger Linien im Blech.

Der extrem reduzierte Innenraum dürfte es nicht in die Serie schaffen, hier kommt das immer wichtiger werdende Infotainment eindeutig zu kurz. Laut AUTO BILD-Informationen soll der nächste Mazda6 mit einem Reihensechszylinder ausgestattet sein, der mit der neuen Kompressionszündung des Skyactiv X-Benziners arbeitet. Ebenso möchte Mazda einen Mildhybrid und auch einen Plug-in-Hybrid (in Kooperation mit Toyota ) anbieten. Im Zuge dessen soll auch ein 24-Volt-Bordnetz in das Fahrzeug einziehen.