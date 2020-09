Mercedes A-Klasse Limousine, CLA Coupé: Kaufberatung

Die A-Klasse versteht sich als perfektioniertes Pendlerauto

Von den kompakten Maßen mal abgesehen, erfüllt das Interieur auch Premiumansprüche. Wie immer bei Mercedes gibt's kaum Grenzen für Sondermaterialien. Ein weiterer Unterschied liegt in den Radträgern. Der CLA hat eine gut vier Zentimeter breitere Spur als die A-Klasse. Das dient hauptsächlich dem stattlichen optischen Eindruck. Fahrerisch lässt sich dieser Zuwachs höchstens auf allerletzter Rille feststellen. Zu guter Letzt besteht der größte Unterschied in der Preisliste. Gut 2800 Euro liegen immer zwischen A und dem teureren CLA, wobei Letzterer stets 17-Zoll-Leichtmetallräder und eine Grundausstattung auf Höhe der Linie Style der A-Klasse mitbringt. So nivelliert sich der Preisunterschied bei günstigen Versionen, was bereits zu Beginn unserer Kaufberatung zeigt, dass der CLA für Fans optischer Spielereien und eines dynamischen Auftritts stets die erste Wahl sein dürfte. Was zunächst selbstverständlich klingt, findet sich konsequent in den Preislisten wieder. So sind die 160- und 160d-Basismotoren der günstigeren A-Klasse vorbehalten, zudem ist diese – für ganz besondere Sparfüchse – mit aerodynamisch optimierten Radsätzen, beginnend bei der serienmäßigen Radkappe, zu haben. Hier ist Mercedes ganz konsequent und bietet die Möglichkeit, das hohe Sparpotenzial voll auszunutzen. Somit – Zwischenfazit Nummer zwei – findet sich hier das Hauptargument für die A-Klasse Limousine. Sie versteht sich als perfektioniertes Pendlerauto. Fahreigenschaften, Verarbeitungsqualität und Image liegen auf hohem Mercedes-Niveau, die Verbräuche können sich, bei entsprechender Fahrweise, jedoch mit denen der günstigsten Kleinstwagen messen.

Bei den Infotainment-Optionen unbedingt in die Vollen gehen

Von den kompakten Maßen mal abgesehen, erfüllt das Interieur auch Premiumansprüche. Wie immer bei Mercedes gibt's kaum Grenzen für Sondermaterialien. Nachdem wir nun die Unterschiede dargelegt haben, wird es Zeit zum Einsteigen. Die Tür fällt bei beiden Modellen satt hinter uns zu, und auch die Cockpits sind zunächst identisch. Ganz gleich, ob ein Dachhimmel nun schwarz oder weiß ist, die Seitenscheiben rahmenlos oder nicht – der haptische Eindruck vermittelt schon in den Basismodellen Premiumniveau. Bedienelemente und Infotainment gleichen den anderen Modellen der Daimler'schen Kompakt-Plattform. Ein Hinweis gilt der Sitzauswahl. Meiden Sie die Sportsitze der AMG Line im CLA und den Sportmodellen. Ihre Kopfstützen sind in die Sitzlehne integriert und drücken kleinen Fahrern den Kopf nach vorn, größeren sitzen sie unangenehm im Genick. In unserer Redaktion konnte sich keiner so recht mit ihnen anfreunden. Die komfortablen Standardsitze mit herkömmlichen Kopfstützen sind dagegen durchweg empfehlenswert und glänzen auch auf langen Strecken. Bei der Wahl der Infotainment-Optionen empfehlen wir indes, in die Vollen zu gehen. Serienmäßig nutzen Kombiinstrument und Navi /Radio zwar stets hochauflösende Displays, doch wirken die kleinen Siebenzoll-Anzeigen auf ihrer schwarzen Unterlage etwas verloren. Die Funktionalität schränkt das zwar kaum ein, aber der Wiederverkaufswert leidet dann doch. Das Navigations-Premiumpaket für 1660 Euro vergrößert beide Schirme auf 10,25 Zoll, sodass beinahe eine optische Einheit entsteht. Ferner zählen die Navigationsfunktionen des MBUX-Systems zum Besten, was die Autowelt derzeit zu bieten hat. Auch zu Head-up-Display (1178 Euro) und Augmented-Reality-Anzeige (297 Euro) können wir nur raten. Letztere zeigt ein Echtzeit-Kamerabild und blendet die Fahrhinweise in das reale Kamerabild ein – eine geniale Idee, die man schnell nicht mehr missen möchte. Auch fürs Interieur bietet Mercedes ellenlange Optionslisten. Zwar sind Edelhölzer und üppige Lederumfänge eine feine Sache, als echte Kauftipps sind sie jedoch zu vernachlässigen. Der ohnehin sehr moderne Innenraum der Kompaktbrüder macht immer einen guten Eindruck.

Das Fahrwerk gefällt: sportlich-straff, aber dennoch komfortabel

Die Lenkung bietet die nötige Agilität eines Kompakten, zeigt auf der Autobahn aber auch die bekannte Mercedes-Schwere. Der Motorstart erfolgt serienmäßig per Startknopf – dessen Bedruckung sich peinlicherweise schnell abnutzt. Schlüssellose Türöffnung muss in allen Linien für 476 Euro hinzugekauft werden. Unterwegs gefällt uns zunächst die herrlich präzise Lenkung, die einerseits die nötige Agilität eines Kompakten vermittelt, andererseits auf der Autobahn die bekannte Mercedes-Schwere aufweist. Einen ähnlichen Bogen spannt das Fahrwerk. Sportlich-straff, dabei nicht unkomfortabel. Sensible Naturen sind mit kleineren Radsätzen am besten beraten, da große Felgen mit flacher Reifenflanke spürbar mehr Stöße durchlassen. Etwas Vorsicht ist zudem auf Feldwegen oder steilen Zufahrten geboten. Apropos sensibel: In puncto Geräuschdämmung zeigen beide Viertürer Bemerkenswertes. Überdurchschnittlich leise geht es hier zu – auch bei hohen Geschwindigkeiten. Interessant in diesem Zusammenhang: Erst kürzlich patzte auf diesem Gebiet die technisch eng verwandte B-Klasse in unserer Kaufberatung.

Viele Fahrassistenten sind zu passiv ausgelegt

Mercedes CLA (2019): Test - Vorstellung - Infos Das ist der neue CLA Zur Videoseite Kaufberatung Mercedes A-Klasse Limousine / CLA Coupé zur Galerie Modellpalette A 180 / CLA 180 A 200 / CLA 200 A 220 4Matic / CLA 220 4M. Motor /Hubraum R4-Turbo / 1332 cm3 R4-Turbo / 1332 cm3 R4-Turbo / 1991 cm3 Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | 7-G.-Doppelkupplung 6-Gang | 7-G.-Doppelkupplung – | 7-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 100 (136) / 5500 120 (163) / 5500 140 (190) / 5500-6100 Nm bei 1/min 200 / 1460-4000 250 / 1620-4000 300 / 1800-4000 Höchstgeschwindigkeit 216 km/h 230 km/h 241 km/h 0–100 km/h 8,9 s 8,3 s 6,9 s Normverbrauch (NEFZ) 5,6 l S 6,0 l S 6,6 l S Abgas CO2 127 g/km 138 g/km 151 g/km OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße ja • – ja • – ja • – Grundpreis 29.874 / 32.653 Euro 32.260 / 34.765 Euro 37.776 / 40.519 Euro Fazit Vollkommen ausreichender Ba- sismotor mit sehr ruhiger Laufkultur und geringem Verbrauch. Der Automatik-Aufpreis liegt wie beim 200er bei 2094 Euro. Er fährt sich wunderbar, doch ist das Leistungsplus zum 180er für die Preisdifferenz zu gering. Lieber die kleinere Motorisierung mit mehr Extras nehmen. Ab hier wird’s schnell und teuer. Gelegenheitsfahrer mit Autobahnschwerpunkt haben die Qual der Wahl. 220er mit serienmäßigem Allrad – der nicht immer ... Ökotrend-Wertung 2- 2 2- A 250 / CLA 250 AMG A 35 4Matic / AMG CLA 35 4Matic AMG CLA 45 4Matic+ Motor /Hubraum R4-Turbo / 1991 cm3 R4-Turbo / 1991 cm3 R4-Turbo / 1991 cm3 Getriebe (man. | automat.) – | 7-Gang-Doppelkupplung – | 7-Gang-Doppelkupplung – | 8-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 165 (224) / 5500 225 (306) / 5800 285 (387) / 6500 Nm bei 1/min 350 / 1800-4000 400 / 3000-4000 480 / 4750-5000 Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 250 km/h 250 km/h (optional 270 km/h) 0–100 km/h 6,3 s 4,8 s 4,1 s Normverbrauch (NEFZ) 6,3 l S 7,3 l S 8,2 l S Abgas CO2 143 g/km 167 g/km 190 g/km OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße ja • – ja • – ja • – Grundpreis 38.669 / 40.686 Euro 49.432 / 52.657 Euro 61.047 Euro Fazit ... gebraucht wird – oder 250er mit optionalem Allrad (2201 Euro). Wer nicht auf den Extra-Grip angewiesen ist, wählt am besten den 250er mit Frontantrieb. Die AMG-Kompakten sind ausgefeilte Zeitenjäger mit beeindruckender Performance, aber auch wenig analogem Fahrgefühl – ein Digitalsportwagen für viel Geld. Brutale Sportversion mit Driftmodus. Dazu gibt’s das S-Modell mit 421 PS (66 640 Euro). Es macht den 45er-AMG zum stärksten Serienvierzylinder der Welt. Ökotrend-Wertung 3+ 3 3 A 250e A 160d A 180d / CLA 180d Motor /Hubraum R4-Turbo / 1332 cm3 R4-Turbo / 1461 cm3 R4-Turbo / 1461 cm3 Getriebe (man. | automat.) – | 8-Gang-Doppelkupplung 6-Gang | – 6-Gang | 7-G.-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 160 (218) / 5500 (System) 70 (95) / 4000 85 (116) / 4000 Nm bei 1/min 450 / 1620-4000 (System) 240 / 1750-2500 260 / 1750-2750 Höchstgeschwindigkeit 235 km/h 196 km/h 206 km/h 0–100 km/h 6,6 s 12,5 s 10,6 s Normverbrauch (NEFZ) 1,5 l S 4,4 l D 4,3 l D Abgas CO2 34 g/km 116 g/km 113 g/km OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße ja • – – • ja / 23,8 l – • ja / 23,8 l Grundpreis 38.121 Euro 30.410 Euro 31.392 / 35.063 Euro Fazit Ein Plug-in-Hybrid auf Basis der kleinen Benziner. Die Verbrauchsangabe stimmt nur dann im Ansatz, wenn 60 von 100 km rein elektrisch zurückgelegt werden. Der schwächste Diesel ist in der A-Limousine eine frugale Sache. Mit der langen Getriebeübersetzung ist er nur unter geringer Last supersparsam. Auch diese Version des 1,5erDiesels ist auf dem Papier sparsamer als auf der Straße.Der kleine Selbstzünder wirkt recht lebhaft. Ökotrend-Wertung 2 2- 2- A 200d / CLA 200d A 220d / CLA 220d Motor /Hubraum R4-Turbo / 1950 cm3 R4-Turbo / 1950 cm3 Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | 8-Gang-Doppelkupplung – | 8-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 110 (150) / 3400-4400 140 (190) / 3800 Nm bei 1/min 320 / 1400-3200 400 / 1600-2600 Höchstgeschwindigkeit 227 km/h 233 km/h 0–100 km/h 8,2 s 7,1 s Normverbrauch (NEFZ) 4,5 l D 4,5 l D Abgas CO2 119 g/km 119 g/km OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße – • ja / 23,8 l – • ja / 23,8 l Grundpreis 33.653 / 36.729 Euro 38.847 / 41.608 Euro Fazit Schon die Zahlen sprechen für den 200d. Er ist sparsam dank üppiger Kraftreserven und sogar mit Schaltgetriebe zu haben (Automatik u. Allrad: 4415 Euro). Der 220d hat serienmäßig die Automatik und ist optional mit Allrad zu haben (2202 Euro). Behalten Sie dies beim Vergleich mit dem 200d im Kopf. Ökotrend-Wertung 2 2 1) SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOX) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt Ein Punkt – genau wie beim B und den meisten anderen Mercedes-Modellen aus jüngster Zeit – missfällt uns zum Schluss doch: die Abstimmung der Fahrassistenz. Zwar ist Mercedes auf sehr hohem Niveau unterwegs, was Umfänge und Fähigkeiten anbelangt, doch sind viele der Helferlein arg passiv ausgelegt. Ein Spurwechselassistent ist eine feine Sache und rückt das Auto noch näher an autonomes Fahren , jedoch dauert der Vorgang eine gefühlte Ewigkeit. Flinkes Fahren im Berufsverkehr will selbst erledigt werden. Das gilt auch für den Sicherheitsabstand des Adaptivtempomaten. Um auf der Autobahn flüssig einen Lkw zu überholen, muss weit vorher ausgeschert werden, damit das Auto nicht voreilig abbremst. Ganz übel ist der Spurhalteassistent – zum Glück abschaltbar. Statt sanft in die Spur zurückzulenken, leitet die Elektronik ein abruptes Bremsmanöver an den Rädern gegenüber der überfahrenen Begrenzungslinie ein. Das irritiert nicht nur die Insassen, sondern auch den rückwärtigen Verkehr.