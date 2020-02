Lebendiges Auto, ohne beim Komfort zu schwächeln. Enorm fahrsicher, hochmodern in Sachen Assistenz. Preis: ab 30.756 Euro.

Hausmannskost wäre despektierlich. Auch wenn die Formel "Kompakt-1.4-Automatik" erst einmal fade rüberkommt. Solide, unaufgeregt, vernünftig – einigen wir uns darauf. Zumal die beiden, die wir für diese Einordnung ausgesucht haben, ganz und gar nicht langweilig auffahren. 145 PS holt nämlichaus dem kleinen, per Turbo aufgeladenen Motor , sogar 163 PS schafft die. Sowohl1.4 als auch A 200 lassen die Kraft auf dielos, beide sortieren die Momentezu den Antriebswellen.

Aber auf ganz unterschiedliche Arten: Opel setzt auf einenund lässt ihn mit einer(CVT-Getriebe) zusammenarbeiten. Mercedes setzt einhinter den. Beide liegen damit annähernd gleichauf im Rennen um CO2-Fürsorge. Der Opel soll als 1.4 Turboverbrennen, Mercedes verspricht für den A 200. Tatsächlich? Nein. Wir haben höhere Werte ermittelt. Auf der AUTO BILD-Testrunde inklusive ehrlichem Innenstadt-Anteil und schnell absolvierten Kilometern auf der Autobahn hat dervernascht, derähnlich. Offensichtlich wirkt sich die Automatik im Mercedes günstiger aus. Zumal ein A 200 deutlich schwerer (plus rund 100 Kilogramm) ist als ein Astra 1.4. Hinzu kommen auch funktionale Unterschiede.

BMW 1er vs. Mercedes A-Klasse (2019): Test - Vergleich - Duell

Opel Astra (2019): Facelift - Design - Infos Das ist neu am Opel Astra Zur Videoseite

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Opel Astra

Die A-Klasse schaltetbei wenig Gas, verschliffen im entspannten Gleitmodus. Aber: Das feine Anrollen nach derliegt ihr ebenso wenig wie das aufgeschreckte Herunterschalten nach einem Kickdown-Kommando. Beides typische Eigenheiten eines– aber eines 45000-Euro-Mercedes dann doch unwürdig. Diedes Opel beherrscht den Sprint-Start besser. Auf 100 rennt der Astra beinahe so schnell wie der fast. Außerdem lässt sich der Astra beim Rangieren angenehmund nimmt auch nach dem Motorstillstand wieder wach und linear Fahrt auf. Dafür stören andere Macken. Im Schiebebetrieb wirkt das Auto. Jedes erneute Gasgeben passiert dann geräuschvoll und verzögert in der Wirkung. An das subjektiv– durch dender stufenlosen Übersetzungsänderung inklusive– mag man sich kaum gewöhnen.